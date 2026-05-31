Apostas baianas faturam bolada na Mega-Sena; veja cidades contempladas

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Três apostas baianas faturaram uma bolada no sorteio da Mega-Sena nº 3013, realizado na noite deste sábado, 30. Não houve ganhador pelas seis dezenas, mas os contemplados que acertaram cinco delas embolsaram o prêmio de R$ 33.161,69 cada.

As dezenas sorteadas foram: 02, 14, 21, 22, 34 e 44.

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As apostas premiadas na Bahia foram realizadas em:

Barrocas;

Presidente Tancredo Neves;

Ribeira do Pombal.

Ao todo, 46 apostas em todo o país acertaram a quina.

Acertadores da quadra

Já a quadra teve 2.918 apostas vencedoras, sendo 124 acertadoras na Bahia, que faturaram entre R$ 861,68 e R$ 2.585,10. Em Salvador, foram 31 sortudos, mas 49 municípios foram contemplados no estado.

Próximo sorteio

Como ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio principal acumulou. Assim, a estimativa para o próximo sorteio, marcado para terça-feira, 2, é de R$ 16 milhões.

Como retirar o prêmio?

O prêmio pode ser retirado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Segundo banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento é realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo original da aposta premiada.

Já para valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, prêmios com valor líquido de até R$ 1.581,44 (equivalente ao bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em qualquer casa lotérica, em agências da Caixa ou, ainda, por transferência para o Mercado Pago.

Importante destacar que o prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após esse período, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo deFinanciamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).