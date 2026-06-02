Baralho Lilás: suspeito é preso por colocar pitbull para morder mulheres

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O Q de Copas do Baralho Lilás da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ferramenta que reúne criminosos procurados por violência contra a mulher, foi preso nesta segunda-feira, 1º, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.

Entre os atos criminosos, Alex Pereira Santos, de 37 anos, é acusado de agredir fisicamente as ex-companheiras, de 24 e 39, e uma ex-sogra, de 60, e, em seguida, colocar um cachorro da raça pitbull para mordê-las.

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Investigado por ameaça e descumprimento de medida protetiva, o suspeito foi localizado durante a Operação Dama Lilás, deflagrada pela Polícia Civil.

Ele foi incluído no Baralho no dia 18 de maio, por gerar risco concreto à segurança das vítimas e violar as regras de monitoração eletrônica.

O homem responde aos seguintes inquéritos policiais:

Perseguição (stalking);

divulgação de imagem íntima;

descumprimento de medida protetiva;

lesão corporal.

Como o suspeito foi localizado?

Alex Pereira Santos foi localizado após diligências realizadas pela polícia no bairro Patagônia. Ao perceber a presença dos policiais, ele tentou fugir, mas foi capturado.

Após a prisão, foi conduzido à unidade policial para adoção das medidas legais cabíveis, permanecendo custodiado à disposição da Justiça.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista e cumprido durante a Operação Dama Lilás, realizada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM/Vitória da Conquista), com apoio das equipes da Diretoria Regional de Polícia do Interior (DIRPIN/Sudoeste), por meio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sudoeste) e do Núcleo Territorial de Inteligência, que realizaram diligências para cumprimento da ordem judicial.

Baralho Lilás

O Baralho Lilás é uma ferramenta que reúne criminosos procurados pela SSP por crimes como:

Estupro e tentativas de estupro;

Abuso de menores;

Feminicídio;

Violência doméstica;

Demais infrações relacionadas à Lei Maria da Penha.

Como denunciar?

Qualquer informação que ajude na localização dos suspeitos pode ser repassada de forma anônima por meio do site do Disque Denúncia ou pelo telefone 181. O sigilo é garantido pelas autoridades.

As cartas desses e de outros foragidos estão disponíveis para consulta no site oficial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, através deste link.