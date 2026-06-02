Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Homens se passam por policiais, invadem residência e executam jovem na Bahia

Polícia Civil apura autoria e motivação do homicídio ocorrido no Corredor Gerezin

Luan Julião
Por
Mateus da Silva Santos
Mateus da Silva Santos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma invasão a uma residência terminou com a morte de um jovem de 24 anos na madrugada desta terça-feira, 2, em Feira de Santana. A vítima, Mateus da Silva Santos, foi executada dentro do imóvel onde estava com familiares e a companheira, no Corredor Gerezin, bairro Mantiba.

De acordo com testemunhas, três homens encapuzados e vestidos de preto chegaram ao local afirmando ser policiais. A falsa identificação teria sido usada para facilitar a entrada na casa.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Logo após acessarem o imóvel, os suspeitos dispararam contra Mateus. O jovem morreu no local antes de qualquer tentativa de socorro.

Leia Também:

POLÍCIA

Suspeitos de torturar motorista por app em "tribunal do crime" são alvos de operação na Bahia
Suspeitos de torturar motorista por app em "tribunal do crime" são alvos de operação na Bahia imagem

POLÍCIA

Fraude nos Correios: PF investiga esquema de falsos extravios em Salvador
Fraude nos Correios: PF investiga esquema de falsos extravios em Salvador imagem

Q DE COPAS

Baralho Lilás: suspeito é preso por colocar pitbull para morder mulheres
Baralho Lilás: suspeito é preso por colocar pitbull para morder mulheres imagem

Ainda segundo os relatos colhidos pela polícia, os criminosos recolheram aparelhos celulares pertencentes à vítima e à companheira dele antes de deixar a residência. O grupo fugiu logo em seguida.

A ocorrência é investigada pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. O corpo de Mateus foi removido para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde será submetido a exames que devem auxiliar nas investigações.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Bahia feira de santana Polícia

Relacionadas

Mais lidas