Homens se passam por policiais, invadem residência e executam jovem na Bahia

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Uma invasão a uma residência terminou com a morte de um jovem de 24 anos na madrugada desta terça-feira, 2, em Feira de Santana. A vítima, Mateus da Silva Santos, foi executada dentro do imóvel onde estava com familiares e a companheira, no Corredor Gerezin, bairro Mantiba.

De acordo com testemunhas, três homens encapuzados e vestidos de preto chegaram ao local afirmando ser policiais. A falsa identificação teria sido usada para facilitar a entrada na casa.

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Logo após acessarem o imóvel, os suspeitos dispararam contra Mateus. O jovem morreu no local antes de qualquer tentativa de socorro.

Ainda segundo os relatos colhidos pela polícia, os criminosos recolheram aparelhos celulares pertencentes à vítima e à companheira dele antes de deixar a residência. O grupo fugiu logo em seguida.

A ocorrência é investigada pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. O corpo de Mateus foi removido para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde será submetido a exames que devem auxiliar nas investigações.