Jardineiro é preso no trabalho após esposa agredida fazer denúncia em hospital

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Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na segunda-feira (1º), em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, suspeito de agredir a companheira. De acordo com a Polícia Civil, ele foi localizado e detido no local de trabalho, onde atua como jardineiro.

A vítima procurou atendimento médico em um hospital do município após conseguir escapar da residência onde ocorreu a agressão e pedir ajuda a familiares. Ela apresentava sinais de violência física.

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Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Vera Cruz, onde permanece à disposição da Justiça. A mulher solicitou uma medida protetiva de urgência, enquanto o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.