Brutal: recém-nascido é encontrado morto em lixão no interior da Bahia

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Um recém-nascido foi encontrado morto em uma área utilizada como lixão no município de Piritiba, no centro-norte da Bahia, na manhã desta terça-feira, 2. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Piritiba, que informou, em nota, que até o momento não há indícios de crime.

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada após o corpo da criança ser localizado na região de descarte de lixo da cidade. A delegacia expediu guias para perícia e remoção, e já iniciou a realização de oitivas para tentar esclarecer as circunstâncias do caso.

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Delegacia Territorial de Piritiba informou que o recém-nascido ainda não foi formalmente identificado. As investigações seguem em andamento para apurar como o corpo foi parar no local.

De acordo com relatos de moradores, o bebê foi encontrado entre sacos de lixo e entulhos logo nas primeiras horas do dia. A cena gerou forte comoção na região, e populares acionaram as autoridades imediatamente, permanecendo no local até a chegada das equipes responsáveis.

O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica da Bahia e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacobina, onde passará por exames que devem auxiliar na investigação.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da mãe nem sobre as circunstâncias que levaram o recém-nascido a ser deixado na área. A Polícia Civil segue apurando o caso.