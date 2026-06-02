Polícia apreende 37 kg de cocaína avaliados em R$ 1,4 milhão na Bahia

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Investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana) apreenderam, nesta segunda-feira, 1º de junho, 37 Kg de cocaína em uma residência, no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador.

O entorpecente está avaliado em R$1 milhão e quatrocentos mil, segundo o delegado José Marcos Lima, titular da DRFR. Ainda conforme ele, os policiais civis chegaram ao imóvel após uma denúncia anônima que dava conta de uma movimentação atípica de pessoas e veículos no local.

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Na casa, além dos 37 Kg de cocaína, que estavam armazenados em embalagens lacradas e embrulhadas em papel laminado, os investigadores também apreenderam uma certa quantidade de um pó branco e alguns documentos. Nenhum suspeito foi preso.

Polícia tenta identificar responsável pelas drogas - Foto: Divulgação Polícia Civil

Por conta da forma de armazenagem, o delegado acredita que a droga pertence a uma organização criminosa responsável pela estocagem e distribuição em grande quantidade.

Material apreendido foi encaminhado para perícia - Foto: Divulgação Polícia Civil

“A elevada pureza da cocaína apreendida, aliada à forma de acondicionamento e à presença do pó branco utilizado para a mistura, indica que a droga possivelmente seria destinada ao abastecimento de pontos de distribuição e revenda em larga escala. Esse processo aumenta significativamente o volume do entorpecente que seria colocado no mercado ilícito. Os 37 quilos de cocaína confiscados estão avaliados em cerca de um milhão e quatrocentos mil reais”, afirmou Lima.

O material apreendido foi encaminhado à DRFR e passará por perícia. Agora, os investigadores tentam identificar a pessoa responsável pela residência e pelo o entorpecente.