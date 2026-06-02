Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

APREENSÃO DROGAS

Polícia apreende 37 kg de cocaína avaliados em R$ 1,4 milhão na Bahia

Droga foi encontrada em uma residência após denúncia anônima

Andrêzza Moura
Por
Além das drogas, também foram aprendidos alguns documentos
Além das drogas, também foram aprendidos alguns documentos - Foto: Divulgação Polícia Civil

Investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana) apreenderam, nesta segunda-feira, 1º de junho, 37 Kg de cocaína em uma residência, no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador.

O entorpecente está avaliado em R$1 milhão e quatrocentos mil, segundo o delegado José Marcos Lima, titular da DRFR. Ainda conforme ele, os policiais civis chegaram ao imóvel após uma denúncia anônima que dava conta de uma movimentação atípica de pessoas e veículos no local.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Na casa, além dos 37 Kg de cocaína, que estavam armazenados em embalagens lacradas e embrulhadas em papel laminado, os investigadores também apreenderam uma certa quantidade de um pó branco e alguns documentos. Nenhum suspeito foi preso.

Polícia tenta identificar responsável pelas drogas
Polícia tenta identificar responsável pelas drogas - Foto: Divulgação Polícia Civil

Por conta da forma de armazenagem, o delegado acredita que a droga pertence a uma organização criminosa responsável pela estocagem e distribuição em grande quantidade.

Material apreendido foi encaminhado para perícia
Material apreendido foi encaminhado para perícia - Foto: Divulgação Polícia Civil

“A elevada pureza da cocaína apreendida, aliada à forma de acondicionamento e à presença do pó branco utilizado para a mistura, indica que a droga possivelmente seria destinada ao abastecimento de pontos de distribuição e revenda em larga escala. Esse processo aumenta significativamente o volume do entorpecente que seria colocado no mercado ilícito. Os 37 quilos de cocaína confiscados estão avaliados em cerca de um milhão e quatrocentos mil reais”, afirmou Lima.

Leia Também:

VISTORIA

Casal é preso com 500 camisas falsificadas da Seleção Brasileira na Bahia
Casal é preso com 500 camisas falsificadas da Seleção Brasileira na Bahia imagem

BAHIA

Jardineiro é preso no trabalho após esposa agredida fazer denúncia em hospital
Jardineiro é preso no trabalho após esposa agredida fazer denúncia em hospital imagem

POLÍCIA

Brutal: recém-nascido é encontrado morto em lixão no interior da Bahia
Brutal: recém-nascido é encontrado morto em lixão no interior da Bahia imagem

O material apreendido foi encaminhado à DRFR e passará por perícia. Agora, os investigadores tentam identificar a pessoa responsável pela residência e pelo o entorpecente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

APREENSÃO DROGAS Polícia Civil Bahia

Relacionadas

Mais lidas