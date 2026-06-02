Casal é preso por ameaça e descumprimento de medida protetiva na Bahia

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Um homem, de 44 anos, e uma mulher, de 34, que não tiveram os nomes revelados, foram presos na manhã desta terça-feira, 2, suspeitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência, no âmbito da Lei Maria da Penha. A prisão ocorreu em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo as investigações conduzidas pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM/Candeias) , a vítima é ex-companheira do homem e foi ameaçada pelo casal, no dia 19 de maio deste ano.

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Ainda conforme a polícia, o suspeito ligou para o trabalho da vítima e a intimidou dizendo que divulgaria imagens íntimas dela. Já a atual companheira dele, passou a ameaçar a mulher de agressão física depois de ficar sabendo da existência da medida protetiva de urgência expedida pela Justiça.

Além das prisões, os investigadores também cumpriram mandados de busca e apreensão. Na ocasião, um aparelho celular foi apreendido. O casal teve os mandados de prisão preventiva cumpridos após se apresentarem na DEAM/Candeias.

Eles foram encaminhados para a Coordenação de Polícia Interestadual (POLINTER), onde permanecem custodiados.