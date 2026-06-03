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POLÍCIA

Homem é morto durante madrugada de tiroteio intenso em Tancredo Neves

Caso foi registrado nesta quarta-feira, 3, deixando moradores da região aflitos

Luiza Nascimento
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um homem foi morto na madrugada desta quarta-feira, 3, durante um tiroteio intenso no bairro Tancredo Neves, em Salvador. O corpo, sem identificação formal, foi localizado na Rua Direta, nas proximidades da Nossa Senhora de Fátima.

Ao portal A TARDE, moradores da região, inclusive de Sussuarana, relataram momentos de pânico, e informaram que foi possível ouvir vários disparos entre 3h e 5h da manhã.

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Em nota enviada à reportagem, a Polícia Militar informou que agentes da 23ª CIPM foram acionados para verificar uma ocorrência de disparo arma de fogo, mas ao chegarem ao local, já encontraram o homem sem sinais vitais.

Após a confirmação da ocorrência, a área foi preservada pela Polícia Militar para a realização da perícia e demais procedimentos legais.

O policiamento na região segue reforçado, com ações de intensificação do patrulhamento e presença ostensiva das equipes policiais.

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Motivação do crime

Imagens que o portal teve acesso mostram um homem ensanguentado, com várias armas apontadas para o rosto dele, momentos antes do que teria sido a possível execução.

Informações preliminares apontam que os autores foram traficantes do Comando Vermelho (CV), que teriam invadiram uma localidade conhecida como "Macaco", área que seria dominada pelo Bonde do Maluco (BDM).

No entanto, até o momento, fontes oficiais não confirmaram autoria e motivação do crime, nem se a vítima tinha envolvimento com tráfico de drogas.

A Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), investiga o caso.

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Polícia Salvador tancredo neves

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