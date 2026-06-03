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OPERAÇÃO ‘MORRO DO ALEMÃO’

Influenciador pré-candidato a deputado é preso por relação com o CV

Ele teria sido escalado pelo CV para representar a facção na Câmara de Vereadores

Edvaldo Sales
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Ele teria sido escalado pelo CV para representar a facção na Câmara de Vereadores
Ele teria sido escalado pelo CV para representar a facção na Câmara de Vereadores - Foto: PC-AL | Divulgação

Influenciador e pré-candidato a deputado federal Patrick Almeida, conhecido como “PTK”, foi preso em uma operação policial contra a facção Comando Vermelho (CV) em Alagoas. A ação aconteceu nesta quarta-feira, 3, durante a operação ‘Morro do Alemão’.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas (SSP-AL), ele teria sido supostamente escalado pelo líder do CV em Alagoas, Nem Catenga, para ser candidato a vereador em 2024 e ser o representante da facção na Câmara de Vereadores de Maceió.

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Ele teria sido escalado pelo CV para representar a facção na Câmara de Vereadores
Ele teria sido escalado pelo CV para representar a facção na Câmara de Vereadores - Foto: Reprodução | Redes Sociais

PTK iria disputar uma cadeira de vereador pelo Solidariedade, mas foi barrado pelo partido. Ele se filiou ao MDB em 2026 e se intitula pré-candidato a deputado federal em suas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, se define como “o cara das comunidades” e utiliza o slogan “respeita os motoboy”.

Perfil de PTK
Perfil de PTK - Foto: Reprodução | Redes Sociais

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Ainda de acordo com a SSP-AL, além dele foram presas outras oito pessoas. Ao todo foram 51 mandados judiciais cumpridos, 21 de prisão e 30 de busca e apreensão e medidas cautelares, contra membros da facção.

As investigações apuraram que a cúpula do CV em Alagoas buscava a expansão territorial no estado. As prisões foram realizadas nas cidades de Maceió, Marechal Deodoro e no estado do Rio de Janeiro.

A ação foi coordenada pela SSP-AL e realizada em conjunto com as polícias civil e militar locais, além da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que cumpriu o mandado de prisão contra um dos alvos que estava no estado fluminense.

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Tags

Comando Veremlho CV Polícia segurança pública

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