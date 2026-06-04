Foragido por homicídio é preso na Rodoviária de Salvador durante fuga

Siga o A TARDE no Google

Um homem que estava foragido da Justiça pelo crime de homicídio, foi preso na noite desta quarta-feira, 3, na Rodoviária de Salvador, localizada no bairro Águas Claras. Ele tentava fugir, quando foi encontrado por policiais.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil realizaram a ação durante a deflagração da Operação Hera.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Alcançado, o suspeito foi cercado e, em seguida, conduzido até a Polinter, onde foi concluído o processo do cumprimento da ordem judicial.

Não há informações sobre o nome do homem, nem acerca do crime cometido.

Operação Hera

Em 2024, a Operação Hera prendeu três acusados de cometer uma chacina contra ciganos da mesma família em Jequié, no sudoeste da Bahia. O crime aconteceu em outubro de 2023 e entre as seis vítimas estavam uma criança de cinco anos e uma mulher grávida.

Na ocasião, a operação foi deflagrada pelo Departamento de Polícia do Interior (Depin), por meio da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié) e que contou com a participação de mais de 50 policiais.