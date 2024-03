Três acusados de cometer chacina contra ciganos em Jequié são presos | A TARDE

Três acusados de cometer uma chacina contra ciganos de uma mesma família em Jequié, Bahia, foram presos na manhã desta terça-feira, 5, em Alagoinhas, Camaçari, Maetinga e Feira de Santana. O crime aconteceu em outubro de 2023 e entre as seis vítimas estavam uma criança de 5 anos e uma mulher grávida.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os acusados foram presos na Operação Hera, deflagrada pelo Departamento de Polícia do Interior (Depin), por meio da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié) e que contou com a participação de mais de 50 policiais.

Desde o início das investigações, cinco armas foram apreendidas no cumprimento de mandados de busca – e, conforme apurado, uma delas foi utilizada na chacina. A polícia investiga, como principal motivação do crime, desavenças entre famílias ciganas, iniciadas em 2017.

Na ocasião, o Portal A TARDE apurou que os corpos foram encontrados por vizinhos e familiares que arrombaram a porta do imóvel e acharam as seis vítimas mortas. Elas são quatro mulheres, sendo uma criança e uma gestante, além de dois homens. Vizinhos relataram ter escutado mais de 20 tiros durante a madrugada.

Durante as ações realizadas, com o apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP), também são cumpridos mandados de busca e apreensão contra envolvidos na chacina.Também participam das ações equipes das Coordenações de Apoio Técnico a Investigação (Cati/Sede-Depin, Norte, Central e Sudoeste). A Operação Hera também tem o apoio da Polícia Militar.