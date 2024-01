Polícia identifica 6 suspeitos de envolvimento em chacina de ciganos | A TARDE

A Polícia Civil identificou seis suspeitos de participação na chacina que resultou na morte de seis ciganos da mesma família, em outubro de 2023, em Jequié, centro sul da Bahia. Na ocasião, uma criança de 6 anos e uma mulher grávida foram vítimas do ataque e morreram. A Justiça decretou a prisão dos suspeitos identificados pela polícia.



Os policiais encontraram a arma de crime, uma pistola calibre 9 mm, em uma região rural de Alagoinhas. Após o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizar perícia na pistola, confirmou a utilização nos homicídios.

A polícia investiga, como principal motivação do crime, desavenças entre famílias ciganas, iniciadas em 2017. Apesar de identificados, os suspeitos seguem foragidos.

Denúncias sobre a localização dos criminosos podem ser realizadas através do 181 - Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).

Participam das investigações, equipes da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié), com apoio da Diretoria Regional de Polícia do Interior do (Dirpin/Sudoeste/Sul), as Coordenações de Apoio Técnico à Investigação (Cati/Central/Feira/Jequié), e a 2ª Coorpin / Alagoinhas.





Reprodução