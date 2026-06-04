Mãe de Henry Borel deixa a cadeia após receber perdão judicial

A mãe de Henry Borel, Monique Medeiros, deixou a prisão na tarde desta quinta-feira, 4, após decisão da Justiça do Rio de Janeiro que concedeu perdão judicial no processo relacionado à morte de seu filho. Ela estava detida no Instituto Penal Talavera Bruce, localizado no Complexo de Bangu, na Zona Oeste da capital fluminense.

A decisão foi anunciada durante a madrugada e a liberação da ré foi determinada pela juíza Elizabeth Machado Louro logo após a leitura da sentença.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Decisão

No julgamento, os jurados do 2º Tribunal do Júri entenderam que o caso não configurava homicídio doloso, quando existe a intenção de matar, e reclassificaram a acusação para homicídio culposo, situação em que não há intenção. Diante desse entendimento, a magistrada aplicou o perdão judicial, encerrando a possibilidade de punição pelo crime.

Apesar disso, Monique foi condenada por omissão diante das agressões e torturas sofridas pelo filho. A pena estabelecida foi de um ano e quatro meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Julgamento

O julgamento, que se estendeu por dez dias e teve grande repercussão, também resultou na condenação do ex-vereador Jairinho, padrasto de Henry. Ele recebeu pena de 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, tortura e coação.

Ao justificar o perdão judicial, a juíza destacou que Monique já enfrentou consequências significativas ao longo do processo, incluindo o período em que permaneceu presa e os impactos da ampla exposição pública do caso. A magistrada também considerou que houve uma reação social considerada excessiva em relação à acusada.

A decisão gerou críticas por parte de Leniel Borel, pai de Henry, que classificou o resultado como uma “terceira morte” do filho. Tanto o Ministério Público quanto a defesa de Jairinho informaram que pretendem recorrer da sentença.