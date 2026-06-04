"Mataram meu filho pela 3ª vez", diz pai de Henry após perdão a Monique

A decisão que concedeu perdão judicial a Monique Medeiros no caso da morte de Henry Borel provocou forte reação do pai do menino, Leniel Borel. Após o julgamento encerrado na madrugada desta quinta-feira, 4, ele classificou o resultado como "a terceira morte de Henry" e afirmou que a medida representa um retrocesso no combate à violência contra crianças.

Emocionado, Leniel disse que a decisão envia uma mensagem preocupante à sociedade ao isentar a mãe da criança de punição pelo homicídio culposo.

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"E agora venho para vocês falar que mataram o meu filho pela terceira vez. O que foi falado ali agora é que a misoginia matou o Henry. O Henry representa essas milhares de crianças que são vítimas todo dia e, por causa de decisões como essa, se abre precedente para outras mães, genitoras, que possam matar os seus filhos, que possam permitir que seus filhos sejam mortos", declarou Leniel. "O que a gente espera de uma mãe? É proteção".

A declaração foi dada logo após a leitura da sentença, que extinguiu a punição de Monique pelo crime de homicídio culposo por meio do perdão judicial.

Acusação promete recorrer da decisão

A defesa da família de Henry informou que pretende recorrer da decisão. Segundo o assistente de acusação, Cristiano Medina, houve uma alteração nos quesitos apresentados aos jurados durante a votação, o que teria influenciado o resultado favorável à mãe da criança.

Monique teve a acusação de homicídio doloso desclassificada para homicídio culposo e foi condenada apenas por omissão em relação à tortura sofrida pelo filho, com pena considerada já cumprida pela Justiça.

No mesmo julgamento, o ex-vereador Jairinho foi condenado a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão por homicídio duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo.

Henry Borel morreu em março de 2021, aos 4 anos, após sofrer diversas agressões, segundo a investigação policial e os laudos periciais apresentados no processo.