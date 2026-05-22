Líder do TCP com atuação no interior da Bahia é preso em SP

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A tentativa de atuação interestadual chegou ao fim em São Paulo para Aldo Palmito Santos, conhecido como “Matemático”, apontado pelas investigações como uma das lideranças do Terceiro Comando Puro (TCP) com atuação no Sudoeste da Bahia.

Ele foi preso na tarde desta sexta-feira, 22, na capital paulista, durante uma ação conjunta das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) da Bahia e de São Paulo, com apoio da Polícia Militar paulista.

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De acordo com as investigações, “Matemático” exercia papel de comando dentro da facção. Ele é suspeito de ordenar homicídios na região de Ipiaú e de atuar na logística do grupo criminoso, incluindo o envio de fuzis e munições para integrantes na Bahia.

A captura ocorre dentro de uma ofensiva mais ampla contra lideranças do crime organizado. Em um intervalo de 48 horas, quatro alvos ligados a facções foram alcançados por operações das forças de segurança estaduais e federais.

Dois deles foram presos em Salvador quando tentavam deixar a Bahia com destino ao Rio de Janeiro, passando pelo aeroporto e pela rodoviária da capital. Outros dois foram localizados nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.