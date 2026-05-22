Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Líder do TCP com atuação no interior da Bahia é preso em SP

Prisão faz parte de ofensiva contra o crime organizado que já alcançou quatro lideranças em 48 horas

Luan Julião
Por
Aldo Palmito Santos, conhecido como “Matemático”
Aldo Palmito Santos, conhecido como “Matemático” - Foto: Arquivo Pessoal

A tentativa de atuação interestadual chegou ao fim em São Paulo para Aldo Palmito Santos, conhecido como “Matemático”, apontado pelas investigações como uma das lideranças do Terceiro Comando Puro (TCP) com atuação no Sudoeste da Bahia.

Ele foi preso na tarde desta sexta-feira, 22, na capital paulista, durante uma ação conjunta das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) da Bahia e de São Paulo, com apoio da Polícia Militar paulista.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com as investigações, “Matemático” exercia papel de comando dentro da facção. Ele é suspeito de ordenar homicídios na região de Ipiaú e de atuar na logística do grupo criminoso, incluindo o envio de fuzis e munições para integrantes na Bahia.

Leia Também:

BAHIA

Conheça o servidor preso por suspeita de sonegar R$ 400 milhões em combustíveis
Conheça o servidor preso por suspeita de sonegar R$ 400 milhões em combustíveis imagem

RAPTADO E MORTO

Adolescente é encontrado morto horas após ser sequestrado em Serrinha
Adolescente é encontrado morto horas após ser sequestrado em Serrinha imagem

POLÍCIA

“Fazenda” de bitcoins com “gato” de energia é encontrada em reduto do CV
“Fazenda” de bitcoins com “gato” de energia é encontrada em reduto do CV imagem

A captura ocorre dentro de uma ofensiva mais ampla contra lideranças do crime organizado. Em um intervalo de 48 horas, quatro alvos ligados a facções foram alcançados por operações das forças de segurança estaduais e federais.

Dois deles foram presos em Salvador quando tentavam deixar a Bahia com destino ao Rio de Janeiro, passando pelo aeroporto e pela rodoviária da capital. Outros dois foram localizados nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Bahia crime Polícia TCP

Relacionadas

Mais lidas