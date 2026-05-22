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POLÍCIA

“Fazenda” de bitcoins com “gato” de energia é encontrada em reduto do CV

Polícia suspeita que esquema de mineração digital era usado para movimentar dinheiro do tráfico

Luan Julião
Por
Pichação do Comando Vermelho (CV)
Pichação do Comando Vermelho (CV) - Foto: Reprodução

No meio de uma comunidade dominada pelo Comando Vermelho (CV), policiais civis encontraram uma estrutura incomum em um imóvel aparentemente abandonado no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio: uma “fazenda” de criptomoedas funcionando com dezenas de computadores ligados ao mesmo tempo e energia furtada.

A descoberta aconteceu na manhã desta sexta-feira, 22, durante mais uma fase da Operação Contenção, que mira integrantes da facção criminosa. Até a última atualização, 10 pessoas haviam sido presas.

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Dentro do imóvel, os agentes encontraram cerca de 30 computadores organizados em prateleiras, operando de forma contínua para mineração de moedas digitais, como Bitcoin. A suspeita da Polícia Civil é de que a estrutura possa estar sendo utilizada para lavagem de dinheiro do tráfico.

Para manter o sistema funcionando sem interrupções, os equipamentos contavam com ventoinhas de alta potência e exaustores instalados nas paredes do cômodo, reduzindo o risco de superaquecimento causado pelo processamento intenso das máquinas.

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Outro detalhe que chamou atenção dos investigadores foi a ligação clandestina de energia. Todo o esquema era abastecido por um “gato” conectado diretamente a um poste, eliminando um dos principais custos da mineração digital.

Apesar da suspeita envolvendo o tráfico, a mineração de criptomoedas é uma atividade legal. No entanto, a polícia agora apura se o grupo criminoso utilizava a tecnologia para movimentar ou ocultar recursos obtidos ilegalmente.

Nenhum responsável pela estrutura foi encontrado no momento da chegada das equipes. A investigação aponta que o sistema poderia ser monitorado remotamente.

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