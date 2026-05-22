“Fazenda” de bitcoins com “gato” de energia é encontrada em reduto do CV

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No meio de uma comunidade dominada pelo Comando Vermelho (CV), policiais civis encontraram uma estrutura incomum em um imóvel aparentemente abandonado no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio: uma “fazenda” de criptomoedas funcionando com dezenas de computadores ligados ao mesmo tempo e energia furtada.

A descoberta aconteceu na manhã desta sexta-feira, 22, durante mais uma fase da Operação Contenção, que mira integrantes da facção criminosa. Até a última atualização, 10 pessoas haviam sido presas.

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Dentro do imóvel, os agentes encontraram cerca de 30 computadores organizados em prateleiras, operando de forma contínua para mineração de moedas digitais, como Bitcoin. A suspeita da Polícia Civil é de que a estrutura possa estar sendo utilizada para lavagem de dinheiro do tráfico.

Para manter o sistema funcionando sem interrupções, os equipamentos contavam com ventoinhas de alta potência e exaustores instalados nas paredes do cômodo, reduzindo o risco de superaquecimento causado pelo processamento intenso das máquinas.

Outro detalhe que chamou atenção dos investigadores foi a ligação clandestina de energia. Todo o esquema era abastecido por um “gato” conectado diretamente a um poste, eliminando um dos principais custos da mineração digital.

Apesar da suspeita envolvendo o tráfico, a mineração de criptomoedas é uma atividade legal. No entanto, a polícia agora apura se o grupo criminoso utilizava a tecnologia para movimentar ou ocultar recursos obtidos ilegalmente.

Nenhum responsável pela estrutura foi encontrado no momento da chegada das equipes. A investigação aponta que o sistema poderia ser monitorado remotamente.