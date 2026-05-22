PRISÃO
Presa, Deolane Bezerra alega ter problemas psicológicos em audiência
A influenciadora está sendo acusada de envolvimento com a facção criminosa PCC
Deolane Bezerra passou por sua primeira audiência de custódia após ser presa nesta quinta-feira, 21. Durante o interrogatório, que aconteceu na Penitenciária Feminina Sant'ana, em São Paulo, a influenciadora digital alegou que possui “problemas psicológicos”.
“Eu tenho alguns problemas, mas são psicológicos, não de mobilidade, as receitas já foram anexadas e os remédios estão aqui”, disse ela, ao ser questionada sobre suas condições de saúde.
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Acusada de integrar um esquema de lavagem de dinheiro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), a famosa também afirmou que foi detida no exercício da profissão de advogada e que todos os valores recebidos no período das acusações correspondem a pagamento de clientes.
“Eu fui presa no exercício da profissão. À época dos fatos eu advogava, é um processo bem antigo, quero deixar claro mesmo que aqui não se trate de mérito que eu fui presa por estar advogando, por uma quantia de R$24 mil depositada na minha conta por um cliente que consta no relatório da polícia, ou seja, fui presa no exercício da profissão”, explicou.
Deolane Bezerra afirmou durante a audiência de custódia que foi presa enquanto exercia sua profissão como advogada. A influenciadora alegou que sua atuação era legal e ligada ao exercício da advocacia. pic.twitter.com/m8VlQGW5NM— LOUCA DO COOL (@loucadocool) May 22, 2026