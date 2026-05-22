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Mansão de Léo Santana e Lore Improta terá piscina de vidro no teto

Dançarina compartilhou detalhes da residência nas redes sociais

Agatha Victoria Reis
Por
Léo Santana e Lore Improta
Léo Santana e Lore Improta - Foto: Reprodução| Instagram

Léo Santana e Lore Improta revelaram detalhes das obras da nova mansão da família, localizada em Salvador. Nas redes sociais, a dançarina mostrou um dos espaços que chamou a atenção dos seguidores: uma piscina de vidro instalada no teto.

Durante a visita na residência, Lore explicou à filha, Liz Improta, sobre como funciona a piscina. “Quando você estiver nadando ali em cima, mamãe vai estar dando tchau aqui embaixo para você”, disse.

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A famosa ainda contou que o espaço é o favorito da criança: “Essa com certeza é a parte que ela mais amou”.

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A mansão em construção há cerca de três anos, foi projetada pelo arquiteto Filipo Madeira, de Pernambuco. A estrutura foi idealizada para reunir os estilos do casal na nova residência e comportar toda família.

Veja fotos e vídeo:

Imagem ilustrativa da imagem Mansão de Léo Santana e Lore Improta terá piscina de vidro no teto
Foto: Divulgação
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Foto: Divulgação
Imagem ilustrativa da imagem Mansão de Léo Santana e Lore Improta terá piscina de vidro no teto
Foto: Reprodução| Instagram
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Foto: Divulgação
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Tags

entretenimento mansão de famosos

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