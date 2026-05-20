Artista passa por cirurgia íntima e diz: "Vai resolver meus problemas"

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A cantora Manu Bahtidão, de 40 anos, surpreendeu seus fãs e seguidores ao revelar que passou por uma cirurgia na região íntima na terça-feira, 19. Nas redes sociais, a artista compartilhou detalhes do procedimento.

“Acabei de fazer uma cirurgia íntima. Meu Deus do céu, como é rápido, como é indolor”, contou ela ao aparecer ao lado da médica responsável pelo procedimento.

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De acordo com a profissional, a artista inicialmente faria apenas um preenchimento, mas já existia indicação cirúrgica para a redução da região: “O que a gente fez foi igualar, reduzir, deixar simétrico. Um lado ficou igual ao outro e pequenininho”.

A cantora afirmou que aproveitou uma ida ao médico para realizar o procedimento, que tinha como objetivo reduzir os pequenos lábios vaginais e corrigir uma assimetria. Manu contou que a questão “era um desconforto muito grande”.

“Eu não gosto de usar calcinha. Eu uso pouquíssimo, porque fica pegando, me incomoda muito”, disse ela.

Animada com o resultado, a artista afirmou que acredita que o procedimento irá melhorar sua autoestima e qualidade de vida. “Essa cirurgia vai resolver todos os meus problemas”, declarou.