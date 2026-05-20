Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

ENTRETENIMENTO

Artista passa por cirurgia íntima e diz: "Vai resolver meus problemas"

Cantora compartilhou detalhes do procedimento nas redes sociais

Gustavo Nascimento
Por
Manu Bahtidão
Manu Bahtidão - Foto: Reprodução | Redes sociais

A cantora Manu Bahtidão, de 40 anos, surpreendeu seus fãs e seguidores ao revelar que passou por uma cirurgia na região íntima na terça-feira, 19. Nas redes sociais, a artista compartilhou detalhes do procedimento.

“Acabei de fazer uma cirurgia íntima. Meu Deus do céu, como é rápido, como é indolor”, contou ela ao aparecer ao lado da médica responsável pelo procedimento.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a profissional, a artista inicialmente faria apenas um preenchimento, mas já existia indicação cirúrgica para a redução da região: “O que a gente fez foi igualar, reduzir, deixar simétrico. Um lado ficou igual ao outro e pequenininho”.

A cantora afirmou que aproveitou uma ida ao médico para realizar o procedimento, que tinha como objetivo reduzir os pequenos lábios vaginais e corrigir uma assimetria. Manu contou que a questão “era um desconforto muito grande”.

“Eu não gosto de usar calcinha. Eu uso pouquíssimo, porque fica pegando, me incomoda muito”, disse ela.

Leia Também:

TRANSFORMAÇÃO

Sósia de Kylie Jenner gasta R$ 500 mil em plásticas: "Não me reconheço"
Sósia de Kylie Jenner gasta R$ 500 mil em plásticas: "Não me reconheço" imagem

ESTÉTICA REGENERATIVA

Bioestimulador íntimo: o que é e como combate a flacidez na região
Bioestimulador íntimo: o que é e como combate a flacidez na região imagem

FAMOSOS

Virginia Fonseca se pronuncia após acusações de racismo na web
Virginia Fonseca se pronuncia após acusações de racismo na web imagem

Animada com o resultado, a artista afirmou que acredita que o procedimento irá melhorar sua autoestima e qualidade de vida. “Essa cirurgia vai resolver todos os meus problemas”, declarou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

autoestima Manu Bahtidão saúde íntima

Relacionadas

Mais lidas