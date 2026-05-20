Virginia Fonseca se pronuncia após acusações de racismo na web

Virginia Fonseca se pronunciou nesta quarta-feira, 20, após um vídeo em que aparece beijando um macaco ser associado ao ex-namorado, Vinicius Jr. e ser acusada de racismo nas redes sociais.

"Eu sempre fui nesse zoológico, ano passado eu estava lá com os meus filhos. Tem vídeo no meu feed meu e das Marias beijando os macacos. Dessa vez eu fui e fiz a mesma coisa, acontece que interpretaram o vídeo totalmente errado. Jamais na minha vida, eu juro por tudo, que eu tive a intenção de ofender alguém. Pelo amor de Deus, isso nunca passou pela minha cabeça", esclareceu a famosa.

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A influenciadora afirma que "sempre estive com o Vini na luta contra o racismo. Sempre conversamos, sempre o apoiei e vou continuar apoiando independente de estar junto ou não".

Ainda no pronunciamento, ela pediu desculpas pelo vídeo e afirmou ser contra os comentários feitos pelos seguidores.=

"Não faz parte do meu caráter, então peço perdão para quem se sentiu ofendido com o meu vídeo, mas saibam que foi algo que eu sempre fiz, igual ano passado, o macaco tem o costume de beijar, mas eu entendo que talvez o momento que eu tenha postado não foi o propício para isso e as pessoas levaram para outro lado, mas eu sou totalmente contra essa atitude", disse.

Veja vídeo:

Virgínia se pronuncia sobre polêmica de vídeo com macaco:



“Jamais na minha vida, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu fiz na intenção de ofender alguém. Eu sempre estive com o Vini na luta contra o racismo. Sempre apoiei ele... Tô passando aqui pra pedir perdão mesmo pra quem… pic.twitter.com/48ANzGDSgi — QG do POP (@QGdoPOP) May 20, 2026

O que aconteceu?

Durante uma viagem à Dubai, a influenciadora compartilhou nas redes sociais um vídeo beijando um macaco. O vídeo viralizou e rapidamente a atitude da famosa virou alvo de críticas na web.

Para alguns internautas, a atitude de Virginia foi vista como uma indireta ao ex-namorado, o jogador Vinícius Jr., com quem anunciou o término na última sexta-feira, 15.

"É definitivamente uma escolha vc postar beijando um macaco depois de um término com um jogador negro que está sempre sofrendo racismo na europa kkk ainda mais sabendo os fãs que tem", destacou um internauta.

A influenciadora chegou a ser acusada de racismo e xingada na web."Racista de merda. Isso é indireta pro Vini Jr. Essa bolsonarista imunda não presta", disse um.