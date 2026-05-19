Virginia beija macaco e vira alvo de críticas na web: "Racista"

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Virginia Fonseca polemizou nas redes sociais após compartilhar uma cena inusitada. Nas imagens, a influenciadora aparece beijando um macaco durante um passeio em uma viagem a Dubai.

O vídeo viralizou e rapidamente a atitude da famosa virou alvo de críticas na web.

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Para alguns internautas, a atitude de Virginia foi vista como uma indireta ao ex-namorado, o jogador Vinícius Jr., com quem anunciou o término na última sexta-feira, 15.

"É definitivamente uma escolha vc postar beijando um macaco depois de um término com um jogador negro que está sempre sofrendo racismo na europa kkk ainda mais sabendo os fãs que tem", destacou um internauta.

A influenciadora chegou a ser acusada de racismo e xingada na web."Racista de merda. Isso é indireta pro Vini Jr. Essa bolsonarista imunda não presta", disse um.

Outro acusou a influenciadora de Zoofilia: "Essa mulher vai gabaritar todos os crimes do mundo, agora é zoófila". "Daqui a pouco normaliza esse tipo de coisa, as redes sociais dessa imunda tinham que ser deletadas", criticou um terceiro.

Término de Virginia e Vini Jr.

O relacionamento entre Virginia e Vinícius Jr. chegou ao fim na sexta-feira, 15, após seis meses. A separação movimentou as redes sociais e gerou especulações sobre traições e desentendimentos familiares.

Veja vídeo: