Amigo de Virgínia revela bastidores após término com Vini Jr; confira

O relacionamento de Virgínia e Vini Jr durou aproximadamente seis meses - Foto: Reprodução | Redes sociais

O influenciador digital Lucas Guedez, amigo pessoal de Virginia Fonseca, revelou nesta segunda-feira, 18, como foi a primeira conversa com a famosa após o término dela com o jogador de futebol Vinícius Júnior. Ela e o craque da Seleção Brasileira anunciaram o fim do relacionamento, que durou cerca de seis meses, na última sexta-feira, 18.

Lucas Guedez afirmou que Virginia foi afetada pelo fim do namoro, marcado por polêmicas e rumores de uma nova traição. “Eu falei com ela, com certeza conversei. Ela está bem, na medida do possível! Ela vai ficar bem. Eu sei que ela vai ficar bem. Obrigado por desejarem coisas boas para ela. Fico feliz!”, disse ele ao portal LeoDias.

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Entenda o término

Entre os motivos para o término estariam: a insegurança da influenciadora, que já perdoou uma das traições do jogador; e a insatisfação de Vini Jr. com a exposição que recebeu após o início do namoro.

No entanto, a gota d’água para o fim do relacionamento teria sido uma mensagem de uma mulher misteriosa, que chegou ao celular do jogador um dia antes do término.

Fontes próximas a Vinícius Júnior contaram ao Portal LeoDias que a “brasileira misteriosa” teria enviado “saudades” e um emoji de coração ao convocado da Seleção Brasileira.

Virgínia teria visto a mensagem durante um jantar onde o então casal “esbarrou” com duas modelos brasileiras. Após o jantar, ela teria confrontado o jogador, insistindo para ver o celular dele. Ao abrir a conversa, ela teria visto que a mensagem estaria apagada.

O jogador negou e disse que a moça era apenas uma velha conhecida, com quem não falava há muito tempo, mas a justificativa não foi aceita por Virgínia.

Agradecimento

Nesta segunda-feira, Vini Jr. usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem à agora ex-namorada. Na publicação, o jogador agradece pelo tempo ao lado da influenciadora e diz “torcer pela felicidade” dela.

Mensagem de Vinicius Júnior para Virgínia após o término do namoro entre os dois | Foto: Reprodução | Redes sociais

“Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor e sucesso na sua vida! Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida para mim. Fica bem!”, escreveu Vini Jr.