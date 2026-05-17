Virginia é apagada de mural decorado após término com Vini Jr

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Virginia Fonseca anunciou o término com Vini Jr. na sexta, 15 - Foto: Reprodução | Redes sociais

O rosto da influenciadora digital Virgínia Fonseca foi apagado de um mural de decoração para a Copa do Mundo após o término com Vinicius Júnior.

A obra do artista plástico Diego Miranda, em uma rua de Pouso Alegre, no Sul de Minas, tinha o jogador ao lado da influenciadora.

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Um vídeo viralizado nas redes sociais mostra o artista apagando a influenciadora do painel. "Vamos apagar porque o Vini separou dela. Eles não são mais um casal, vamos apagar", disse Diego.

Veja o vídeo

Artista decide apagar a pintura de Virgínia em mural da Copa do Mundo após término com Vini Jr pic.twitter.com/nkTJ3Jnirt — Don Vini Jr (@donviniciusjr_) May 17, 2026

"Alô, Virginia. Tchau, Tchau. Vamos deixar só o Vini. Vai Brasil. Sem Virginia, vai lá Vini, é gol", acrescentou o artista em um dos registros. Veja:

Término do namoro

Na sexta-feira, 15, Virginia Fonseca anunciou o término com Vini Jr. por meio de uma publicação nas redes sociais. Ela não revelou as razões que levaram ao rompimento, apenas disse que não pode "negociar o inegociável."

Há boatos de que ela teria colocado um ponto final na relação porque Vini teria levado brasileiras para viajar à Espanha, onde ele mora. Virginia teria ido a um restaurante com o jogador de futebol, onde teria se encontrado com as garotas.