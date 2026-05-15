Virginia anuncia fim de relacionamento com Vini Jr.: "Página virada"

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Famosa comunicou o término em uma postagem nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Virginia Fonseca anunciou o fim do relacionamento com o jogador Vinicius Jr. na manhã desta sexta-feira, 15. A famosa comunicou o término em uma postagem nas redes sociais.

Ela ressaltou que sempre se dedicou à relação, mas que nunca deixaria de lado o seu sonho e sua vida profissional.

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“Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer”, declarou.

Leia o anúncio completo:

"Eu sempre vou me permitir viver.

Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou.

Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação.

Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer.

Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius, e tudo isso com muito carinho.

Peço o respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha!

Obrigada."

Famosa comunicou o término em uma postagem nas redes sociais | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O anúncio feito por Virginia aconteceu poucas horas após ela marcar presença na partida de Vinicius Jr. pelo Real Madrid na noite de quinta-feira, 14, no Santiago Bernabéu.

Na ocasião, ela chegou a usar uma jaqueta com o rosto do atacante da Seleção estampado na peça.

Relacionamento e crise

Os rumores começaram há cerca de dois meses após Virginia se separar de Zé Felipe. No final de julho, Vini Jr. deu um festa de aniversário e começaram a surgir alguns boatos, ainda sem provas, de que Virginia tinha ficado com o jogador durante a celebração.

Depois disso, os rumores ficaram mais fortes quando a influenciadora começou a fazer muitas viagens para Madri em setembro. Sem dizer o motivo dos passeios, Virginia apenas mostrava sua rotina na capital espanhola.

Ela chegou a ir três vezes para lá em menos de um mês. Durante as idas, ela gravou vários stories na casa do atacante, inclusive, dentro de seu closet.

O casal passou por uma crise antes mesmo de assumirem o relacionamento. Começaram a circular prints de conversas de Vinicius Jr com outras mulheres, e a influenciadora decidiu colocar um ponto final na relação que nem tinha começado.

Vinicius Jr. correu atrás de reconquistar a influenciadora e pediu desculpas públicas pelo vacilo. O jogador chegou até a mandar um buquê de rosas vermelhas com um bilhetinho romântico para Virginia.