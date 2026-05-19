Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

MANDOU O PAPO

Andressa Urach reage a convocação de Neymar com conselho inusitado

A influenciadora publicou um texto direcionado ao jogador de futebol

Franciely Gomes
Por
A famosa aconselhou o atleta publicamente
A famosa aconselhou o atleta publicamente - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach usou suas redes sociais para falar sobre a convocação de Neymar para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo 2026. Em seu perfil do Instagram, a influenciadora aconselhou o atacante a focar no que interessa e deixar a farra de lado.

“Então, nesse período, foque no que realmente importa. Não escute amizades que te afastem do seu propósito. Evite excessos, festas, bebidas e tudo aquilo que possa tirar sua concentração. Honre sua família. Respeite sua mulher e permaneça firme nos treinos”, escreveu ela.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Durante o texto, a famosa revelou que já se envolveu com alguns amigos do atleta e deseja que ele siga um caminho diferente deles. “Estou falando isso porque, muitos anos atrás, eu já fiquei com alguns amigos dele. Hoje não tenho mais contato com nenhum deles”, contou.

“Mas, se você realmente acredita em Jesus como demonstra publicamente, então viva isso de verdade no oculto também, porque não adianta falar de Deus e agir diferente longe das câmeras. Deus vê tudo”, completou.

Leia Também:

FAMOSOS

Virginia beija macaco e vira alvo de críticas na web: "Racista"
Virginia beija macaco e vira alvo de críticas na web: "Racista" imagem

POLÊMICA

Cantor baiano detona Neymar após escalação para Copa: "Ser humano podre"
Cantor baiano detona Neymar após escalação para Copa: "Ser humano podre" imagem

ENTRETENIMENTO

Amigo de Virgínia revela bastidores após término com Vini Jr; confira
Amigo de Virgínia revela bastidores após término com Vini Jr; confira imagem

Por fim, ela reforçou que o respeito do jogador a Bruna Biancardi, mãe de duas de suas filhas, deve ser primordial. “Então, Neymar, agora que você foi convocado para a Copa e filmou sua alegria ao lado da sua esposa para o Brasil inteiro ver... Não adianta mostrar felicidade só diante das câmeras”, afirmou.

“Honre ela também quando ninguém estiver vendo. Honre quando estiver longe dela, longe das tuas filhas e longe da internet. Porque fidelidade não é marketing. Caráter é aquilo que a pessoa faz no oculto, quando ninguém está aplaudindo. Família não merece aparência de amor. Merece respeito de verdade”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Andressa Urach neymar seleção brasileira

Relacionadas

Mais lidas