Andressa Urach reage a convocação de Neymar com conselho inusitado

Andressa Urach usou suas redes sociais para falar sobre a convocação de Neymar para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo 2026. Em seu perfil do Instagram, a influenciadora aconselhou o atacante a focar no que interessa e deixar a farra de lado.

“Então, nesse período, foque no que realmente importa. Não escute amizades que te afastem do seu propósito. Evite excessos, festas, bebidas e tudo aquilo que possa tirar sua concentração. Honre sua família. Respeite sua mulher e permaneça firme nos treinos”, escreveu ela.

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Durante o texto, a famosa revelou que já se envolveu com alguns amigos do atleta e deseja que ele siga um caminho diferente deles. “Estou falando isso porque, muitos anos atrás, eu já fiquei com alguns amigos dele. Hoje não tenho mais contato com nenhum deles”, contou.

“Mas, se você realmente acredita em Jesus como demonstra publicamente, então viva isso de verdade no oculto também, porque não adianta falar de Deus e agir diferente longe das câmeras. Deus vê tudo”, completou.

Por fim, ela reforçou que o respeito do jogador a Bruna Biancardi, mãe de duas de suas filhas, deve ser primordial. “Então, Neymar, agora que você foi convocado para a Copa e filmou sua alegria ao lado da sua esposa para o Brasil inteiro ver... Não adianta mostrar felicidade só diante das câmeras”, afirmou.

“Honre ela também quando ninguém estiver vendo. Honre quando estiver longe dela, longe das tuas filhas e longe da internet. Porque fidelidade não é marketing. Caráter é aquilo que a pessoa faz no oculto, quando ninguém está aplaudindo. Família não merece aparência de amor. Merece respeito de verdade”, concluiu.