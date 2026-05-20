Sósia de Kylie Jenner gasta R$ 500 mil em plásticas: "Não me reconheço"

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A influenciadora Júlia Medeiros, 24, conhecida pela semelhança com a socialite Kylie Jenner, abriu o jogo sobre a série de transformações estéticas que alteraram radicalmente sua aparência. Morando em Miami, ela confessa, ao Portal A TARDE, que a busca pela perfeição custou cerca de R$ 500 mil e revela: "não me reconheço" ao olhar fotos antigas.

Influenciadora Júlia Medeiros - Foto: Acervo pessoal

A obsessão começou cedo, aos 17 anos, motivada por um padrão de beleza que ela buscava atingir para se sentir bem com roupas. O que era um desejo pontual se transformou em uma jornada contínua de intervenções corporais e faciais.

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Influenciadora Júlia Medeiros - Foto: Acervo pessoal

"Depois da primeira cirurgia, comecei a enxergar defeito em tudo. Parecia que nada nunca estava bom o suficiente", relata.

Tabu e superação

Foto: Acervo pessoal

Entre as intervenções que marcaram sua trajetória, Júlia destaca o lifting facial feito aos 24 anos e a cirurgia de reconstrução da virgindade. Segundo a influenciadora, a transparência sobre esses temas gera reações mistas.

"Quando assumi a cirurgia da virgindade, percebi que muitos homens não sabiam como reagir. Alguns ficam curiosos, outros desconfortáveis", explica.

A influenciadora rebate as críticas e defende que o desconforto do público vem da sua honestidade. "Muitas fazem cirurgias em silêncio. Acho que o que mais incomoda as pessoas não é o procedimento, é o fato de eu assumir tudo sem medo", afirma.

Atualmente, Júlia não pretende frear as mudanças e segue compartilhando cada etapa de sua evolução nas redes, tornando-se um símbolo do debate sobre os limites da cirurgia plástica e o impacto da cultura de imagem na era digital.