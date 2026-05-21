"Ninguém fala da mulher agredida", diz esposa de Daniela sobre briga com Edson Gomes

Esposa de Daniela Mercury, a empresária Malu Verçosa, participou do VIII Fórum do Carnaval de Salvador, no Shopping da Bahia, nesta quinta-feira, 21. Durante o evento, em entrevista ao portal A TARDE, ela falou sobre a polêmica envolvendo a cantora e Edson Gomes.

Na briga em questão, ocorrida em 28 de abril, a Rainha da Axé Music insinuou que o astro do reggae agride a mulher. Mesmo sem provas concretas em relação ao artista, Verçosa disse que se preocupa com o fato da possível agressão ter ficado em segundo plano.

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"O que mais me choca nessa história não é a discussão em torno de Edson e Daniela. É o apagamento, mais uma vez, da possibilidade de uma mulher ou várias mulheres terem sido agredidas. Ninguém fala da mulher agredida. Está todo mundo preocupado com a polêmica", disse.

A empresária destaca que, devido ao silenciamento da população e órgãos competentes sobre a denúncia, é necessário um maior empenho em relação às medidas de proteção às mulheres.

"A gente estará mais ao lado ainda das mulheres, da Delegacia das Mulheres, da Secretaria de Política para as Mulheres, porque as mulheres têm que ter coragem de denunciar a própria violência sofrida e denunciar a violência que os outros sofrem e você presencia. O silêncio de todo mundo sobre isso é a coisa mais chocante, como se não importasse, como se não tivesse peso uma mulher agredida", lamentou.

Relembre a polêmica

A cerimônia do Troféu Armandinho e Irmãos Macêdo, que celebra o Carnaval da Bahia, aconteceu em 28 de abril, e foi marcada por uma polêmica envolvendo grandes nomes da música baiana. Em discurso ao receber o troféu de música do Carnaval, a Daniela Mercury insinuou que Edson Gomes, que também estava presente no local, agride a mulher.

"Edson, eu peço que você seja carinhoso com sua esposa porque a gente não aceita nenhuma violência contra nenhuma mulher. Então, eu te amo, mas quero também pedir que todos os artistas brasileiros se juntem a nós nessa luta contra todo tipo de violência", disse.

Outras pessoas que estavam no local, incluindo Carlinhos Brown e o próprio Armandinho, ficaram sem reação. No entanto, a plateia aplaudiu a cantora.

Momentos depois, Edson Gomes sobe ao palco e rebate as acusações, afirmando que a colega tentou envergonhá-lo, e negando ser um agressor.

"Quem é que eu espanco? Eu quero que ela prove. Tentar me lacrar, me envergonhar. Por que isso? Não estou entendendo! E você não tem como provar isso. Eu também me preocupo com as mulheres. Eu tenho filha mulher", disse o reggaeiro.

Após a reação, Daniela chega a se desculpar, mas volta a questionar o relacionamento do artista. "Me desculpe. É que eu fico preocupada com as mulheres. Então você é super carinhoso com as pessoas que você ama?", questiona.

A situação gerou um conflito entre os cantores, que protagonizaram uma pequena discussão.

Daniela Mercury e Edson Gomes - Foto: Reprodução

VIII Fórum do Carnaval de Salvador

O VIII Fórum do Carnaval de Salvador acontece nesta quinta-feira, 21, no Shopping da Bahia, reunindo representantes da festa momesca. A proposta é ampliar a participação dos diferentes setores envolvidos na construção da folia.

O evento conta com mesas de debate e painéis voltados a temas como governança, políticas públicas, turismo, economia criativa, sustentabilidade, gestão de riscos, inovação tecnológica e transformação dos modelos da festa.

Malu Verçosa participou do Painel 4, cujo tema era "A evolução do modelo do Carnaval de Salvador: blocos, camarotes, pipocas e experiências". Além da empresária, foram convidados para o debate o também empresário Guto Ulm; diretor-geral do Centro de Convenções Salvador Cláudio Najar; designer e publicitário Pedrinho da Rocha; Secretário Geral do Conselho Municipal do Carnaval de Salvador Jairo da Mata; e o Secretário de Cultura da Bahia Bruno Monteiro.