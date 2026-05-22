SUBORNO?
Britney Spears ofereceu lasanha a policiais ao ser presa por dirigir bêbada
Caso aconteceu em março, mas o áudio da abordaram só foi divulgado agora
Britney Spears ofereceu um mergulho na piscina e um prato de lasanha aos policiais que a abordaram, pela suspeita de direção sob efeito de álcool, segundo o site americano TMZ. Ainda assim, ela foi presa.
O caso aconteceu em março, mas o áudio da conversa entre a artista e os agentes que a abordaram só foi divulgado agora.
A gravação revela que a cantora parecia desnorteada após ter sido parada por direção imprudente na Califórnia.
“Você pode ir à minha casa e eu posso preparar comida e lasanha para você, o que quiser. Eu tenho uma piscina”, disse.
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Britney assinou acordo e foi liberada
Após a prisão, Spears assinou um acordo e foi liberada. O caso aconteceu em meio a um período movimentado na vida da artista, que recentemente teve uma vitória na Justiça.
Um tribunal concedeu, um mês antes, a Britney uma ordem de restrição permanente contra um homem acusado de persegui-la por anos.
O indivíduo, de acordo com o TMZ, teria feito diversas publicações consideradas perturbadoras nas redes sociais e chegou a aparecer na casa da cantora em Los Angeles.
O mesmo homem já havia sido preso anteriormente após invadir a propriedade da artista em 2025.