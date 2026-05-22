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SUBORNO?

Britney Spears ofereceu lasanha a policiais ao ser presa por dirigir bêbada

Caso aconteceu em março, mas o áudio da abordaram só foi divulgado agora

Edvaldo Sales
Por
Caso aconteceu em março, mas o áudio da abordaram só foi divulgado agora
Caso aconteceu em março, mas o áudio da abordaram só foi divulgado agora - Foto: AFP

Britney Spears ofereceu um mergulho na piscina e um prato de lasanha aos policiais que a abordaram, pela suspeita de direção sob efeito de álcool, segundo o site americano TMZ. Ainda assim, ela foi presa.

O caso aconteceu em março, mas o áudio da conversa entre a artista e os agentes que a abordaram só foi divulgado agora.

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A gravação revela que a cantora parecia desnorteada após ter sido parada por direção imprudente na Califórnia.

“Você pode ir à minha casa e eu posso preparar comida e lasanha para você, o que quiser. Eu tenho uma piscina”, disse.

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Britney assinou acordo e foi liberada

Após a prisão, Spears assinou um acordo e foi liberada. O caso aconteceu em meio a um período movimentado na vida da artista, que recentemente teve uma vitória na Justiça.

Um tribunal concedeu, um mês antes, a Britney uma ordem de restrição permanente contra um homem acusado de persegui-la por anos.

O indivíduo, de acordo com o TMZ, teria feito diversas publicações consideradas perturbadoras nas redes sociais e chegou a aparecer na casa da cantora em Los Angeles.

O mesmo homem já havia sido preso anteriormente após invadir a propriedade da artista em 2025.

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Britney Spears música

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