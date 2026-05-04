Vai ser presa? Britney Spears vai enfrentar tribunal por dirigir bêbada

Spears dirigiu ilegalmente sob a influência de uma combinação de álcool e pelo menos uma droga - Foto: AFP

A acusação contra Britney Spears de dirigir uma BMW sob a influência de drogas e álcool segue rendendo consequências. Os advogados da cantora devem comparecer a um tribunal da Califórnia nesta segunda-feira, 4.

Spears foi acusada de uma contravenção após autoridades atenderem a um chamado, em março, sobre uma BMW preta trafegando de forma errática em alta velocidade no condado de Ventura, Califórnia.

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Policiais localizaram o veículo e prenderam Spears após observarem sinais de embriaguez ou alteração, informou a Patrulha Rodoviária da Califórnia na ocasião.

A presença de Spears na audiência no Tribunal Superior do Condado de Ventura ainda não foi confirmada. Como a acusação é uma contravenção, seus advogados podem apresentar a contestação em seu nome.

Um documento legal afirma que Spears dirigiu ilegalmente sob a influência de uma combinação de álcool e pelo menos uma droga. O texto não especificou quais substâncias as autoridades acreditam que ela tenha utilizado.

Segundo a Promotoria Pública do Condado de Ventura, Spears terá a oportunidade de se declarar culpada de uma acusação menor de direção perigosa envolvendo álcool e/ou drogas.

Esta é uma resolução comum para quem não possui histórico anterior de dirigir sob influência, não causou acidentes e demonstrou disposição para se submeter a tratamento, informou o gabinete. Normalmente, a sentença é de 12 meses de liberdade condicional.

Internação voluntária

Em abril, um representante da cantora disse que Spears havia se internado voluntariamente em uma clínica de reabilitação após a prisão.

Segundo a imprensa americana, Spears concluiu seu tratamento presencial na semana passada e voltou para casa, onde continuaria o aconselhamento de forma remota.

Tutela

Britney Spears esteve sob uma tutela que controlou muitas de suas decisões pessoais e financeiras por 13 anos, até que um juiz a libertou do acordo em 2021.

Fãs lançaram o movimento ‘Free Britney’ argumentando que Spears não precisava de supervisão. Sua família afirmou que Spears sofria de doenças mentais e que a tutela visava protegê-la e ao seu patrimônio de 60 milhões de dólares.

Em 2007, Spears foi acusada de uma contagem de colisão com fuga, causando danos à propriedade, e uma contagem de dirigir sem uma carteira de motorista válida da Califórnia, ambas contravenções. Ela também foi hospitalizada por problemas de saúde mental não revelados naquele ano.