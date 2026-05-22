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Segurança de Deolane afirma que dinheiro do filho seria "do crime"

Advogada é investigada por lavagem de dinheiro

Agatha Victoria Reis
Por
Deolane Bezerra
Deolane Bezerra - Foto: Reprodução| Instagram

Após a prisão da advogada Deolane Bezerra, a Polícia Civil de São Paulo (PCSP) investiga o furto de cerca de R$ 80 mil do filho da influenciadora. O crime teria sido cometido por uma funcionária da família, que denunciou o caso à polícia.

O furto teria ocorrido em 8 de dezembro de 2025. A funcionária procurou a polícia após ser ameaçada por um suposto segurança da advogada, que teria afirmado que o dinheiro seria “do crime organizado”, de acordo com informações confirmadas pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo ao SBT.

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Prisão de Deolane

A operação investiga a atuação da influenciadora em um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC, envolvendo movimentações financeiras e ocultação de patrimônio.

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De acordo com os investigadores, Deolane seria apontada como uma das responsáveis pela movimentação financeira do grupo criminoso.

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