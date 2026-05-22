Segurança de Deolane afirma que dinheiro do filho seria "do crime"

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Após a prisão da advogada Deolane Bezerra, a Polícia Civil de São Paulo (PCSP) investiga o furto de cerca de R$ 80 mil do filho da influenciadora. O crime teria sido cometido por uma funcionária da família, que denunciou o caso à polícia.

O furto teria ocorrido em 8 de dezembro de 2025. A funcionária procurou a polícia após ser ameaçada por um suposto segurança da advogada, que teria afirmado que o dinheiro seria “do crime organizado”, de acordo com informações confirmadas pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo ao SBT.

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Segundo informações, Deolane Bezerra teria sido denunciada em 05/12/2025, após acusar uma funcionária de ter roubado 80 mil reais em espécie da casa do filho dela.

A funcionária teria recebido diversas ameaças e levado o caso à polícia.

Esse áudio seria de um dos seus seguranças.… pic.twitter.com/7lZlTnEyc5 — Deby. (@debytuita) May 22, 2026

Prisão de Deolane

A operação investiga a atuação da influenciadora em um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC, envolvendo movimentações financeiras e ocultação de patrimônio.

De acordo com os investigadores, Deolane seria apontada como uma das responsáveis pela movimentação financeira do grupo criminoso.