Membro do CV acusado de executar PM e irmão em Salvador é preso no RJ

Um homem apontado como responsável pelas mortes do soldado da Polícia Militar Maurício Carmo de Jesus, de 36 anos, e do irmão dele, Valter Carmo de Jesus, de 40, foi preso nesta sexta-feira, 22, no Rio de Janeiro. A captura aconteceu durante uma ação integrada das Polícias Militares da Bahia e do Rio.

Os irmãos foram assassinados a tiros no dia 30 de outubro de 2022, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador. Desde então, o suspeito era considerado foragido da Justiça.

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De acordo com as investigações, o homem integra o Comando Vermelho (CV) e atuava em parceria com grupos criminosos no Rio de Janeiro. Além da participação no duplo homicídio, ele é apontado pelas forças de segurança como um dos responsáveis pelo envio de armas, munições e drogas para a Bahia, além de atuar na lavagem de dinheiro da facção e na determinação de execuções.

A prisão ocorreu na Zona Norte da capital carioca e faz parte do trabalho de integração entre os setores de inteligência dos dois estados, que vêm intensificando ações contra criminosos baianos escondidos no Rio de Janeiro.

“Nas últimas 48 horas, as Forças Policiais interceptaram dois traficantes baianos que tentaram embarcar de Salvador para o Rio de Janeiro e alcançaram, na capital carioca, outro integrante de facção foragido da Justiça. A inteligência continuará norteando o combate ao crime organizado”, declarou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

