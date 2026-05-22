Suspeito de ataque a caixão em cemitério morre em confronto com a PM

Horas após a invasão ao Cemitério Municipal de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, um dos suspeitos de participar do ataque ao caixão de um adolescente de 17 anos morreu durante uma troca de tiros com policiais militares. O homem foi identificado como Diones Augusto de Oliveira, de 34 anos. Nenhum envolvido havia sido preso até a última atualização do caso.

De acordo com a Rondesp RMS, o confronto ocorreu por volta das 20h de quinta-feira, 21, também em Dias D'Ávila. Diones Augusto de Oliveira chegou a ser socorrido e encaminhado para a UPA Lucas Evangelista, mas não resistiu aos ferimentos.

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A corporação informou que com ele foram apreendidos uma metralhadora calibre 9mm, quatro munições e três porções de uma substância semelhante à cocaína.

Ataque durante enterro

O ataque no cemitério aconteceu durante o enterro de Uanderson Nascimento Lima, adolescente morto dois dias antes em uma ação policial. Imagens registradas por testemunhas mostram o momento em que os disparos provocam correria entre familiares e pessoas que acompanhavam o sepultamento. Algumas tentaram escapar para fora do cemitério em busca de proteção.

Segundo a Polícia Civil, os criminosos fugiram após os tiros e ninguém ficou ferido na ação. O caso segue sendo investigado pela delegacia territorial da cidade.

Ainda conforme a polícia, o sepultamento teve continuidade após o registro da ocorrência, apesar da violação ao corpo. Não foram divulgadas informações sobre a realização de uma nova perícia nem sobre uma possível substituição do caixão pela família.

Morte do adolescente

A morte de Uanderson ocorreu na terça-feira (19), durante uma ação da 36ª CIPM no bairro Concórdia, em Dias D'Ávila. A Polícia Militar afirmou que equipes faziam rondas na região quando encontraram homens armados. Conforme a versão da corporação, houve troca de tiros após os suspeitos atirarem contra os policiais.

O adolescente foi encontrado ferido após o confronto, chegou a ser levado para uma unidade de saúde, mas morreu. A PM informou que um revólver, drogas e dois celulares foram apreendidos com ele.