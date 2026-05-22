'Estelionatário amoroso' é preso em Salvador após aplicar golpe de R$ 320 mil

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Duas mulheres — uma moradora da Bahia e outra de Brasília — tiveram prejuízo superior a R$ 320 mil após serem vítimas de um esquema conhecido como “estelionato amoroso”. O principal suspeito, um homem de 29 anos, foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira, 22, em Salvador.

De acordo com as apurações, o investigado se aproximava das vítimas criando vínculos afetivos e conquistando a confiança delas. Depois de estabelecer relacionamento e proximidade emocional, passava a pedir dinheiro e obter vantagens financeiras.

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A prisão ocorreu durante a Operação Amor Bandido, conduzida pela Polícia Civil da Bahia. Além da captura, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em dois bairros da capital baiana.

O esquema

As investigações apontam que o esquema teria feito vítimas em diferentes estados e movimentado valores elevados. Os policiais apuram ainda o destino do dinheiro obtido pelo suspeito.

Além dos casos envolvendo as duas mulheres, o homem também é investigado por outro episódio de estelionato e extorsão contra um idoso no bairro da Barra, em Salvador.

Conforme a apuração, ele teria se aproximado da vítima oferecendo ajuda após a perda de cartões bancários e, durante o contato, conseguido acesso às informações necessárias para aplicar o golpe.

Material apreendido

Durante a ação, os policiais apreenderam um aparelho celular com restrição de roubo. Veículos financiados em nome das vítimas também entraram na lista de bens que podem ser recuperados durante o andamento das investigações.

A operação foi realizada por equipes do Departamento de Polícia do Interior (Depin), por meio da Delegacia Territorial de Cairu e da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

Após ser encaminhado à delegacia, o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.