Adolescente é encontrado morto horas após ser sequestrado em Serrinha

Siga o A TARDE no Google

Um adolescente, de 16 anos, identificado pelo prenome Diogo, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira, 22, na cidade de Serrinha, no nordeste da Bahia, horas após ter sido raptado, quando saía da escola, na noite da quinta-feira, 21.

Familiares relataram que o garoto foi visto com vida pela última vez, por volta das 22h20, na Rua Biritinga, no bairro Cidade Nova. O corpo dele foi encontrado, por volta das 6h desta, em uma área próxima ao Sítio Baixa D’água.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Testemunhas informaram ainda que ele foi levado à força por quatro homens encapuzados, que estavam em um veículo Sedam prata de dados não anotados.

Até a noite desta sexta-feira, 21, nenhum suspeito havia sido identificado e preso. O caso é investigado pela Polícia Civil de Serrinha. As informações são do PCS.