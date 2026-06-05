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BAHIA

Músico que estava com Zau O Pássaro recebe alta 1 mês após acidente

Percussionista voltava de um show com o cantor, quando o carro se envolveu em uma batida

Luiza Nascimento
Por
Cleiton Rhato
Cleiton Rhato - Foto: Reprodução

O percussionista Cleiton "Rhato" Santos Reis, de 35 anos, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira, 4, após um mês internado no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Ele era uma das pessoas que estava no carro com o cantor Izac Bruno Coni Silva, o "Zau O Pássaro", que morreu durante uma colisão contra um caminhão, ocorrida em 4 de maio, na BR-116, em trecho de Feira de Santana.

Ele fazia parte da banda do pagodeiro e, por esse motivo, o acompanhava no momento da tragédia. Durante o período de internação, o percussionista permaneceu sob cuidados médicos e passou por um processo intenso de recuperação.

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A novidade acerca do quadro de saúde do arista, foi compartilhada através das redes sociais de Magally Morena, esposa dele. Segundo ela, Rhato está dando continuidado ao tratamento em casa, mas ainda não está recebendo visitas.

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Publicação de Magally - Foto: Reprodução

Morte de Zau O Pássaro

Zau O Pássaro morreu em um acidente de trânsito na BR-116, no trecho de Feira de Santana, na Bahia, no dia 4 de maio. O carro em que o cantor estava colidiu na lateral de um caminhão.

O cantor estava voltando de show realizado em Barreiras, que teve os ingressos esgotados.

Izac Bruno Coni Silva era um cantor baiano de pagodão em ascensão que ganhou visibilidade como cover, mas consolidou sua carreira com um repertório autoral. Ele ficou conhecido inicialmente como "Zau Kannário" devido à semelhança vocal com Igor Kannário, o que gerou confusão entre os artistas e até uma briga judicial.

Dentre os destaques musicais do artista estão: “Tudo Que Bate nos Paredões” em 2025 e parcerias, incluindo trabalhos com Xanddy Harmonia.

Zau O Pássaro
Zau O Pássaro - Foto: Reprodução
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acidente feira de santana Zau O Pássaro

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