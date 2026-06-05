Projeto usa plástico para cultivar corais na Baía de Todos-os-Santos

O projeto Corais de Maré atingiu, em quatro anos, a marca de 3.181 colônias cultivadas e em desenvolvimento, em uma área de 7.000m² localizada na Baía de Todos-os-Santos, em Ilha de Maré, Salvador.

A iniciativa da Carbono 14, em parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e o Instituto de Pesca Artesanal de Ilha de Maré (IPA), e patrocínio da Braskem, usa tecnologia inédita, com uso do plástico e outros materiais para potencializar o crescimento da espécie de coral nativo Millepora Alcicornis, também conhecido como Coral de Fogo.

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O CEO da Carbono 14 e idealizador da iniciativa, José Roberto Caldas, mais conhecido como Zé Pescador, celebrou os resultados obtidos. “O projeto consolidou a cultura oceânica em comunidades tradicionais, permitindo que eles participassem do processo de recuperação dos corais e discutissem temas importantes, como os efeitos da crise climática”, destacou Zé.

De acordo com Igor Cruz, professor de Oceanografia Biológica do Instituto de Geociências da UFBA e que atua no projeto, a quantidade de coral da espécie nativa praticamente dobrou nos recifes que estão sendo trabalhados pela equipe.

“Temos mais colônias e colônias maiores, que estão crescendo justamente nos locais onde há intervenção nossa, quando comparados com outros recifes da região”, pontuou o professor, que destacou ainda que o polietileno e o nylon virgem - sem uso anterior para evitar contaminação - estão entre as melhores opções para a aceleração do crescimento dos corais, sendo utilizados na construção das sementeiras onde as mudas são implantadas.

Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem, destaca que a união entre ciência, educação e engajamento social promovida pelo Corais de Maré é de extrema importância para a preservação ambiental. “Para além das ações de restauração, a iniciativa amplia seu impacto ao estimular o conhecimento e a valorização da nossa costa, que é um verdadeiro patrimônio natural. Ver estudantes, pesquisadores e comunidade participando deste movimento reforça a importância de construirmos, juntos, um futuro mais sustentável para as próximas gerações”, ressaltou.

Corais de Maré

Além do trabalho de recuperação dos recifes de corais, o projeto também promoveu diversas iniciativas de conscientização sobre a importância do ambiente marinho, os impactos causados pela ação do homem e pelas mudanças climáticas. Uma destas ações é o Corais de Maré Vai à Escola, que no último ano foi realizado em 4 escolas da rede municipal de Ilha de Maré, tendo a participação de 233 alunos e 17 professores, totalizando 250 pessoas envolvidas da comunidade escolar.

Foi realizado também um workshop científico na UFBA, com o objetivo de promover a troca de conhecimento entre a academia e a comunidade sobre a restauração de recifes de corais na Bahia de Todos os Santos. Em novembro, o projeto promoveu a limpeza submarina na Praia de Santana, em Ilha de Maré, tendo sido coletados 42,5 Kg de resíduos. Além disso, foi realizada a limpeza da faixa de areia e manguezal da localidade de Bananeiras, onde foram recolhidos 130kg de resíduos.

Ao longo de quatro anos de atuação, o projeto Corais de Maré, por meio de palestras, workshops, fóruns, mutirões de limpeza, cursos e ações realizadas em escolas e universidades, envolveu diretamente 983 pessoas e alcançou outras 3.930 de forma indireta.