Bahia amplia vacinação contra gripe após alta de casos

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O Governo da Bahia autorizou a ampliação temporária da vacinação contra a gripe para toda a população acima de seis meses de idade entre os dias 8 e 17 de junho, em uma estratégia que busca ampliar a proteção contra doenças respiratórias antes do período junino, marcado pelo aumento da circulação de pessoas em todo o estado.

A medida foi aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) em resolução publicada nesta quinta-feira, 4, e ocorre em meio à preocupação com o cenário epidemiológico das doenças respiratórias, especialmente os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

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A resolução determina que os municípios reservem pelo menos 20% do estoque disponível para os públicos considerados prioritários: crianças, gestantes e idosos. A distribuição seguirá condicionada à disponibilidade de doses enviadas aos municípios.

Alerta sobre baixa cobertura

Nesta semana, o Conselho Estadual de Saúde da Bahia (CES-BA) defendeu a ampliação do acesso aos imunizantes e questionou a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) pela ausência de estratégias mais efetivas para alcançar os públicos prioritários.

Crianças e idosos concentram os maiores riscos de internação e morte por SRAG e continuam sendo apontados como prioridade pelas autoridades sanitárias.

Na Bahia, existem cerca de 2,4 milhões de idosos e aproximadamente 177 mil crianças de até seis anos, públicos historicamente priorizados nas campanhas de vacinação devido à maior vulnerabilidade diante dos vírus respiratórios.

Segundo o conselho, o desafio atual não está apenas na oferta de vacinas, mas na capacidade do poder público de alcançar essas pessoas.

Crianças concentram a maioria dos casos

Os dados epidemiológicos reforçam a preocupação. Levantamento obtido pelo portal A TARDE aponta que as crianças de até 9 anos concentram 69,7% dos casos de SRAG registrados na Bahia em 2026.

Até o momento, o estado contabiliza 4.247 casos da síndrome. Desse total, 2.995 ocorreram nessa faixa etária. Além disso, 31 crianças morreram em decorrência das complicações respiratórias até o dia 25 de maio.

No mesmo período do ano passado, as crianças representavam 65,1% dos registros, com 29 óbitos.

Outro dado que chama atenção é o avanço de vírus associados a quadros graves de pneumonia infantil. Os casos provocados pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e pelo metapneumovírus cresceram 76,9% em comparação com o mesmo período de 2025.

O VSR saltou de 359 para 745 registros, enquanto o metapneumovírus passou de 62 para 421 casos.

Planejamento de vacinação geral

No mesmo conjunto de medidas voltadas à imunização, a CIB também aprovou a implementação obrigatória da estratégia de Microplanejamento para Atividades de Vacinação de Alta Qualidade (AVAQ) em todos os 417 municípios baianos.

A iniciativa, utilizada nacionalmente desde 2023, funciona como ferramenta de organização territorial das campanhas de vacinação, combinando planejamento local, análise de dados, busca ativa de não vacinados e integração entre atenção primária e equipes de imunização.

Pela resolução, os municípios deverão elaborar planos locais de ação e encaminhá-los às regionais de saúde até 31 de julho deste ano ou em até 30 dias após participação nas oficinas de microplanejamento.