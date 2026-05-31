Salvador amplia vacinação contra gripe para todos acima de seis meses de idade

A vacinação contra a gripe (Influenza) será ampliada para toda a população a partir dos seis meses de idade em Salvador a partir desta segunda-feira (1º). A medida foi anunciada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) como estratégia para reforçar a proteção da população diante do aumento dos casos de síndromes respiratórias.

A ampliação ocorre em um período de maior circulação de vírus respiratórios na capital baiana, em outras regiões do estado e em diversas partes do país, com impacto significativo entre crianças. A iniciativa integra um conjunto de ações adotadas pelo município para fortalecer a assistência e a prevenção na rede pública de saúde.

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A decisão foi definida em conjunto pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e pela Prefeitura de Salvador, considerando o cenário epidemiológico atual, as baixas coberturas vacinais e a necessidade de ampliar a imunização da população.

Dia D de vacinação

A nova etapa da campanha começa logo após a realização do Dia D de vacinação, promovido no último sábado, 30, e tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal, reduzir complicações provocadas pela gripe e diminuir a pressão sobre as unidades de urgência e emergência.

Os moradores poderão receber a vacina em uma das 162 unidades de saúde do município, além do Centro de Vacinação e da sala de imunização instalados no Salvador Shopping e do posto localizado no Home Center Ferreira Costa, na Avenida Paralela.

O secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, afirmou que a ampliação do público-alvo representa mais uma medida de enfrentamento ao aumento das doenças respiratórias.

“Estamos adotando todas as medidas necessárias para proteger a população neste período de maior circulação de vírus respiratórios. Temos vacina disponível e uma rede preparada para atender a todos que buscarem a imunização”, destacou.

O gestor também ressaltou a proximidade dos festejos juninos, período marcado pelo aumento das viagens, encontros familiares e eventos com grande concentração de pessoas.

“Quem se vacina protege a si mesmo e também contribui para reduzir a circulação dos vírus respiratórios, ajudando a proteger as pessoas mais vulneráveis. É uma medida simples, segura e capaz de evitar complicações, internações e até mortes”, afirmou.

Campanha

Apesar da ampliação da campanha, crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades continuam sendo os grupos mais suscetíveis às complicações causadas pela gripe e devem buscar a vacinação o quanto antes.

Para receber a dose, é necessário apresentar um documento oficial com foto. Se possível, também é recomendado levar o cartão de vacinação.