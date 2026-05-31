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Salvador tem alerta para chuvas intensas; confira previsão da semana

Aviso foi acionado para capital baiana e outras 82 cidades

Agatha Victoria Reis
Por
Previsão do tempo para Salvador
Previsão do tempo para Salvador - Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE

Os moradores da capital baiana devem se preparar para uma semana de chuvas em Salvador. Neste domingo, 31, Salvador registra muitas nuvens e pancadas de chuva. A temperatura varia entre 21°C e 26°C.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nos próximos dias a cidade terá céu nublado, com pancadas de chuva e ventos de intensidade fraca a moderada. Confira a previsão da semana para Salvador!

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Previsão do tempo para Salvador

Na segunda-feira, 1º, a capital amanhece com muitas nuvens e chuva isolada. À noite, a previsão é de pancadas de chuva mais intensas. A temperatura varia entre 21°C e 26°C.

Já na terça-feira, 2, o tempo permanece com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A temperatura devem marcar entre 21°C e 26°C.

Na quarta-feira, 3, e na quinta-feira, 4, a previsão é de muitas nuvens e chuva isolada. A temperatura continua variando entre 21°C e 26°C.

Alerta para chuvas intensas

O Inmet emitiu neste domingo, 31, um alerta de chuvas intensas para Salvador e outras 82 cidades baianas. O aviso é válido até quinta-feira, 4, às 23h59.

Segundo o instituto, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios, especialmente em municípios que possuem histórico dessas ocorrências.

As áreas afetadas incluem as regiões Centro-Norte, Nordeste, Sul, Centro-Sul e a Região Metropolitana de Salvador. De acordo com o alerta, o volume de chuva pode variar entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.

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Previsão Climática Salvador

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