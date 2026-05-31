SALVADOR
Moradores de Vila Canária ganham nova linha de ônibus para a orla
Novo atendimento vai conectar o bairro ao Centro de Convenções
Os moradores de Vila Canária passarão a contar com uma nova alternativa de transporte público em Salvador a partir desta segunda-feira, 01. A linha L308 – Vila Canária x Centro de Convenções começa a operar ligando o bairro diretamente à orla da capital baiana.
O novo serviço será realizado pelo Sistema de Transporte Complementar (STEC) e amplia as opções de deslocamento para quem vive na região.
Nova linha fará ligação direta com o Centro de Convenções
No sentido Centro de Convenções, os veículos sairão do final de linha de Vila Canária e seguirão por importantes vias da cidade, sendo elas:
- Rua Direta do Ypiranga
- Avenida Aliomar Baleeiro
- Rua Somália
- Avenida Cardeal Avelar Brandão Villela
- Avenida Ulysses Guimarães
- 1ª Avenida do CAB
- Avenida Luís Viana Filho (Paralela)
- Avenida Professor Pinto de Aguiar
- Rua Carimbamba
- Avenida Octávio Mangabeira
- Avenida Simon Bolívar
A nova rota permitirá uma ligação direta entre o bairro e uma das regiões mais movimentadas da orla de Salvador.
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Veja como será o trajeto de retorno
No retorno para Vila Canária, os veículos circularão pelas avenidas:
- Paranhos Montenegro
- Octávio Mangabeira
- Professor Pinto de Aguiar
- 4ª Avenida do CAB
- Ulysses Guimarães
- Cardeal Avelar Brandão Villela
- Lagoa do Urubu
- Aliomar Baleeiro
- Rua do Ypiranga
Bairro passa a contar com três linhas
Com a entrada em operação da L308, Vila Canária passa a ser atendida por três linhas do sistema.
Além da novidade, os moradores continuam contando com a 1338 – Estação Pirajá x Vila Canária e a L307 – Dom Avelar/Vila Canária x Aeroporto.
A expectativa é que a ampliação do atendimento facilite o deslocamento dos passageiros para diferentes regiões da cidade.
Equipes vão orientar passageiros
Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), equipes estarão presentes no bairro durante os primeiros dias de funcionamento da nova linha.
O objetivo é orientar os usuários sobre o itinerário, pontos de embarque e demais informações relacionadas ao serviço.