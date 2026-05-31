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Moradores de Vila Canária ganham nova linha de ônibus para a orla

Novo atendimento vai conectar o bairro ao Centro de Convenções

Iarla Queiroz
Por
Linha começa a operar nesta segunda-feira
Linha começa a operar nesta segunda-feira - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Os moradores de Vila Canária passarão a contar com uma nova alternativa de transporte público em Salvador a partir desta segunda-feira, 01. A linha L308 – Vila Canária x Centro de Convenções começa a operar ligando o bairro diretamente à orla da capital baiana.

O novo serviço será realizado pelo Sistema de Transporte Complementar (STEC) e amplia as opções de deslocamento para quem vive na região.

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Nova linha fará ligação direta com o Centro de Convenções

No sentido Centro de Convenções, os veículos sairão do final de linha de Vila Canária e seguirão por importantes vias da cidade, sendo elas:

  • Rua Direta do Ypiranga
  • Avenida Aliomar Baleeiro
  • Rua Somália
  • Avenida Cardeal Avelar Brandão Villela
  • Avenida Ulysses Guimarães
  • 1ª Avenida do CAB
  • Avenida Luís Viana Filho (Paralela)
  • Avenida Professor Pinto de Aguiar
  • Rua Carimbamba
  • Avenida Octávio Mangabeira
  • Avenida Simon Bolívar

A nova rota permitirá uma ligação direta entre o bairro e uma das regiões mais movimentadas da orla de Salvador.

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Veja como será o trajeto de retorno

No retorno para Vila Canária, os veículos circularão pelas avenidas:

  • Paranhos Montenegro
  • Octávio Mangabeira
  • Professor Pinto de Aguiar
  • 4ª Avenida do CAB
  • Ulysses Guimarães
  • Cardeal Avelar Brandão Villela
  • Lagoa do Urubu
  • Aliomar Baleeiro
  • Rua do Ypiranga

Bairro passa a contar com três linhas

Com a entrada em operação da L308, Vila Canária passa a ser atendida por três linhas do sistema.

Além da novidade, os moradores continuam contando com a 1338 – Estação Pirajá x Vila Canária e a L307 – Dom Avelar/Vila Canária x Aeroporto.

A expectativa é que a ampliação do atendimento facilite o deslocamento dos passageiros para diferentes regiões da cidade.

Equipes vão orientar passageiros

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), equipes estarão presentes no bairro durante os primeiros dias de funcionamento da nova linha.

O objetivo é orientar os usuários sobre o itinerário, pontos de embarque e demais informações relacionadas ao serviço.

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linha de ônibus Salvador

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