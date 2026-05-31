Moradores de Vila Canária ganham nova linha de ônibus para a orla

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Os moradores de Vila Canária passarão a contar com uma nova alternativa de transporte público em Salvador a partir desta segunda-feira, 01. A linha L308 – Vila Canária x Centro de Convenções começa a operar ligando o bairro diretamente à orla da capital baiana.

O novo serviço será realizado pelo Sistema de Transporte Complementar (STEC) e amplia as opções de deslocamento para quem vive na região.

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Nova linha fará ligação direta com o Centro de Convenções

No sentido Centro de Convenções, os veículos sairão do final de linha de Vila Canária e seguirão por importantes vias da cidade, sendo elas:

Rua Direta do Ypiranga

Avenida Aliomar Baleeiro

Rua Somália

Avenida Cardeal Avelar Brandão Villela

Avenida Ulysses Guimarães

1ª Avenida do CAB

Avenida Luís Viana Filho (Paralela)

Avenida Professor Pinto de Aguiar

Rua Carimbamba

Avenida Octávio Mangabeira

Avenida Simon Bolívar

A nova rota permitirá uma ligação direta entre o bairro e uma das regiões mais movimentadas da orla de Salvador.

Veja como será o trajeto de retorno

No retorno para Vila Canária, os veículos circularão pelas avenidas:

Paranhos Montenegro

Octávio Mangabeira

Professor Pinto de Aguiar

4ª Avenida do CAB

Ulysses Guimarães

Cardeal Avelar Brandão Villela

Lagoa do Urubu

Aliomar Baleeiro

Rua do Ypiranga

Bairro passa a contar com três linhas

Com a entrada em operação da L308, Vila Canária passa a ser atendida por três linhas do sistema.

Além da novidade, os moradores continuam contando com a 1338 – Estação Pirajá x Vila Canária e a L307 – Dom Avelar/Vila Canária x Aeroporto.

A expectativa é que a ampliação do atendimento facilite o deslocamento dos passageiros para diferentes regiões da cidade.

Equipes vão orientar passageiros

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), equipes estarão presentes no bairro durante os primeiros dias de funcionamento da nova linha.

O objetivo é orientar os usuários sobre o itinerário, pontos de embarque e demais informações relacionadas ao serviço.