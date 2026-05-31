SALVADOR
Salvador registra 136 ocorrências em 72h devido às fortes chuvas
Durante o período, houve acumulado expressivos de chuvas
Salvador tem enfrentando fortes chuvas nos últimos dias e, em apenas 72h, foram contabilizadas 136 ocorrências relacionadas ao mau tempo. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), as corrências mais frequentes foram ameaças de desabamento, orientações técnicas, ameaças de deslizamento de terra, avaliações de imóveis alagados e infiltrações.
Além disso, foram registrados acumulados expressivos de chuva nos últimos três dias em decorrência da atuação de frente fria, de acordo com levantamento do Centro de Monitoramento e Alerta do órgão (Cemadec).
O maior volume foi registrado na região de Brotas, onde o índice pluviométrico chegou a 99 mm no período.
Veja lista de bairros com maiores acumulados em 72h:
- Brotas (99 mm);
- Barris (98,2 mm);
- Barra/Vila Naval (93 mm);
- Federação (90,3 mm);
- Ondina (85 mm);
- Chapada do Rio Vermelho (81,2 mm);
- Nordeste de Amaralina (77,4 mm);
- Barbalho (70,4 mm);
- Campinas de Brotas (68,2 mm);
- Caixa D’Água (63,4 mm).
Além das chuvas, foram registradas rajadas de vento de até 45,4 km/h na região de Canabrava.
Leia Também:
Ocorrências registradas em Salvador neste domingo
A capital baiana registrou 14 ocorrências nas primeiras 13h deste domingo, 31. Entre os destaques está a queda de uma árvore de grande porte, no bairro da Graça, durante a madrugada.
Com a situação, moradores da Rua Humberto Campos ficaram sem energia elétrica. Parte da calçada ficou destruída e a via foi interditada mas, apesar do susto, não há registro de feridos.
Veja lista de ocorrências até 13h:
- Ameaça de desabamento: Centro/Brotas (1), Liberdade (1), Cabula/Tancredo Neves (1) e Pau da Lima (1);
- Ameaça de desabamento de muro: Barra/Pituba (1);
- Ameaça de deslizamento: Centro/Brotas (1), Liberdade (1) e Cabula/Tancredo Neves (1);
- Árvore caída: Barra/Pituba;
- Desabamento de muro: Cabula/Tancredo Neves (2);
- Deslizamento de terra: Subúrbio/Ilhas (1) e Cajazeiras (1);
- Orientação técnica: Liberdade (1).
A região Cabula/Tancredo Neves lidera com quatro ocorrências.
Previsão do tempo para domingo
Segundo a Codesal, no domingo, 31, a previsão do tempo para Salvador é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por rajadas de vento intensas, a qualquer hora do dia, devido a continuidade da frente fria.
O tempo deve seguir da mesma forma até o fim do dia desta segunda-feira, 1º.
Como agir em caso de riscos?
A Codesal afirma que segue monitorando as áreas de risco e realizando vistorias preventivas em diversos pontos da cidade. De acordo com a previsão meteorológica, a tendência é de enfraquecimento gradual da frente fria nos próximos dias, reduzindo a intensidade das chuvas e dos ventos.
Ainda assim, há possibilidade de ocorrência de pancadas isoladas de chuva. A população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 em situações de emergência.
Bahia em alerta de perigo
Salvador e outras 82 cidades baianas [veja lista aqui] estão em alerta de perigo de chuvas intensas até quarta-feira, 4, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O aviso, emitido na manhã deste domingo, 31, prevê risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios, principalmente em cidades que possuem áreas historicamente vulneráveis a esses tipos de ocorrências.
As chuvas terão entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. As áreas afetadas são o Centro Norte, Nordeste, Sul e Centro Sul, além da Região Metropolitana de Salvador.
O órgão alerta para precauções durante o mau tempo:
- Observe alteração nas encostas;
- Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.