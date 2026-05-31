Salvador registra 136 ocorrências em 72h devido às fortes chuvas

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Salvador tem enfrentando fortes chuvas nos últimos dias e, em apenas 72h, foram contabilizadas 136 ocorrências relacionadas ao mau tempo. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), as corrências mais frequentes foram ameaças de desabamento, orientações técnicas, ameaças de deslizamento de terra, avaliações de imóveis alagados e infiltrações.

Além disso, foram registrados acumulados expressivos de chuva nos últimos três dias em decorrência da atuação de frente fria, de acordo com levantamento do Centro de Monitoramento e Alerta do órgão (Cemadec).

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O maior volume foi registrado na região de Brotas, onde o índice pluviométrico chegou a 99 mm no período.

Veja lista de bairros com maiores acumulados em 72h:

Brotas (99 mm);

Barris (98,2 mm);

Barra/Vila Naval (93 mm);

Federação (90,3 mm);

Ondina (85 mm);

Chapada do Rio Vermelho (81,2 mm);

Nordeste de Amaralina (77,4 mm);

Barbalho (70,4 mm);

Campinas de Brotas (68,2 mm);

Caixa D’Água (63,4 mm).

Além das chuvas, foram registradas rajadas de vento de até 45,4 km/h na região de Canabrava.

Ocorrências registradas em Salvador neste domingo

A capital baiana registrou 14 ocorrências nas primeiras 13h deste domingo, 31. Entre os destaques está a queda de uma árvore de grande porte, no bairro da Graça, durante a madrugada.

Com a situação, moradores da Rua Humberto Campos ficaram sem energia elétrica. Parte da calçada ficou destruída e a via foi interditada mas, apesar do susto, não há registro de feridos.

Queda de árvore da Graça - Foto: Reprodução

Veja lista de ocorrências até 13h:

Ameaça de desabamento: Centro/Brotas (1), Liberdade (1), Cabula/Tancredo Neves (1) e Pau da Lima (1);

Ameaça de desabamento de muro: Barra/Pituba (1);

Ameaça de deslizamento: Centro/Brotas (1), Liberdade (1) e Cabula/Tancredo Neves (1);

Árvore caída: Barra/Pituba;

Desabamento de muro: Cabula/Tancredo Neves (2);

Deslizamento de terra: Subúrbio/Ilhas (1) e Cajazeiras (1);

Orientação técnica: Liberdade (1).

A região Cabula/Tancredo Neves lidera com quatro ocorrências.

Centro de Monitoramento e Alerta da Codesal - Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Previsão do tempo para domingo

Segundo a Codesal, no domingo, 31, a previsão do tempo para Salvador é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por rajadas de vento intensas, a qualquer hora do dia, devido a continuidade da frente fria.

O tempo deve seguir da mesma forma até o fim do dia desta segunda-feira, 1º.

Como agir em caso de riscos?

A Codesal afirma que segue monitorando as áreas de risco e realizando vistorias preventivas em diversos pontos da cidade. De acordo com a previsão meteorológica, a tendência é de enfraquecimento gradual da frente fria nos próximos dias, reduzindo a intensidade das chuvas e dos ventos.

Ainda assim, há possibilidade de ocorrência de pancadas isoladas de chuva. A população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 em situações de emergência.

Bahia em alerta de perigo

Salvador e outras 82 cidades baianas [veja lista aqui] estão em alerta de perigo de chuvas intensas até quarta-feira, 4, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso, emitido na manhã deste domingo, 31, prevê risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios, principalmente em cidades que possuem áreas historicamente vulneráveis a esses tipos de ocorrências.

As chuvas terão entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. As áreas afetadas são o Centro Norte, Nordeste, Sul e Centro Sul, além da Região Metropolitana de Salvador.

O órgão alerta para precauções durante o mau tempo: