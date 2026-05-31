SALVADOR
Árvore de grande porte cai e deixa moradores da Graça sem energia
Caso ocorreu na madrugada deste domingo, 31, devido às fortes chuvas
Uma árvore de grande porte caiu no bairro da Graça, em Salvador, após fortes chuvas na madrugada deste domingo, 31. O caso ocorreu na Rua Humberto Campos, afetando o fornecimento de energia da região.
Devido à queda, parte da calçada ficou destruída e a via foi interditada. Apesar do susto, não há registro de feridos.
Veja vídeo:
Em nota enviada ao portal A TARDE, a Neoenergia Coelba informou que equipes estão atuando na retirada da árvore e na recomposição da rede e do poste no local. Parte do reabastecimento de luz já foi estabelecido.
"Para garantir a segurança da população e dos profissionais envolvidos, foi realizado o desligamento preventivo do circuito e o isolamento da área e 75% dos clientes inicialmente afetados já tiveram o fornecimento restabelecido através de manobras no sistema elétrico. As equipes da distribuidora trabalham em conjunto com a SEMAN e seguirão mobilizadas até a retirada completa da árvore no local e normalização do serviço", disse nota.
Também à reportagem, a Desfesa Civil de Salvador (Codesal) informou que equipes da Secretaria de Manutenção (Seman) também atuam no local para remoção de galhos e do tronco.
O portal tentou contanto com a Superintendência do Trânsito de Salvador, para saber se a circulação de veículos foi interrompida, mas até o momento da publicação da matéria, não obteve retorno.
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Outros registros em Salvador
Além da queda de árvore, o boletim da Codesal registrou outras ocorrências devido às chuvas. Até às 9h55 deste domingo, 31, houve:
- Desabamento: Liberdade (1) e Pau da Lima (1);
- Ameaça de deslizamento: Liberdade (1);
- Árvore caída: Barra/Pituba (1);
- Desabamento de muro: Cabula/Tancredo Neves (2);
- Deslizamento de terra: Subúrbio/Ilhas (1);
- Orientação técnica: Liberdade (1).
Previsão do tempo para domingo
Segundo a Codesal, no domingo, 31, a previsão do tempo é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por rajadas de vento intensas, a qualquer hora do dia, devido a continuidade da frente fria.