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SALVADOR

Árvore de grande porte cai e deixa moradores da Graça sem energia

Caso ocorreu na madrugada deste domingo, 31, devido às fortes chuvas

Luiza Nascimento
Por
Queda de árvore da Graça
Queda de árvore da Graça - Foto: Reprodução

Uma árvore de grande porte caiu no bairro da Graça, em Salvador, após fortes chuvas na madrugada deste domingo, 31. O caso ocorreu na Rua Humberto Campos, afetando o fornecimento de energia da região.

Devido à queda, parte da calçada ficou destruída e a via foi interditada. Apesar do susto, não há registro de feridos.

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Veja vídeo:

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Neoenergia Coelba informou que equipes estão atuando na retirada da árvore e na recomposição da rede e do poste no local. Parte do reabastecimento de luz já foi estabelecido.

"Para garantir a segurança da população e dos profissionais envolvidos, foi realizado o desligamento preventivo do circuito e o isolamento da área e 75% dos clientes inicialmente afetados já tiveram o fornecimento restabelecido através de manobras no sistema elétrico. As equipes da distribuidora trabalham em conjunto com a SEMAN e seguirão mobilizadas até a retirada completa da árvore no local e normalização do serviço", disse nota.

Também à reportagem, a Desfesa Civil de Salvador (Codesal) informou que equipes da Secretaria de Manutenção (Seman) também atuam no local para remoção de galhos e do tronco.

O portal tentou contanto com a Superintendência do Trânsito de Salvador, para saber se a circulação de veículos foi interrompida, mas até o momento da publicação da matéria, não obteve retorno.

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Outros registros em Salvador

Além da queda de árvore, o boletim da Codesal registrou outras ocorrências devido às chuvas. Até às 9h55 deste domingo, 31, houve:

  • Desabamento: Liberdade (1) e Pau da Lima (1);
  • Ameaça de deslizamento: Liberdade (1);
  • Árvore caída: Barra/Pituba (1);
  • Desabamento de muro: Cabula/Tancredo Neves (2);
  • Deslizamento de terra: Subúrbio/Ilhas (1);
  • Orientação técnica: Liberdade (1).

Previsão do tempo para domingo

Segundo a Codesal, no domingo, 31, a previsão do tempo é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por rajadas de vento intensas, a qualquer hora do dia, devido a continuidade da frente fria.

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Chuvas graça Salvador

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