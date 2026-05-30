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SAÚDE

Dia D: Salvador aplica mais de 2 mil doses de vacinas neste sábado

A mobilização teve como foco ampliar o acesso aos grupos prioritários contemplados pela campanha

Luiza Nascimento
Por
Dia D de vacinação em Salvador
Dia D de vacinação em Salvador - Foto: Ascom SMS

Salvador aplicou cerca de 2,2 mil doses de imunizantes durante o Dia D de vacinação realizado neste sábado, 30. A estratégia foi de responsabildiade da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

A mobilização teve como foco ampliar o acesso aos grupos prioritários contemplados pela campanha e reforçar a proteção da população mais vulnerável às complicações causadas pelo vírus influenza e Covid. Além disso, a campanha ofertou vacinas do calendário básico para atualização dentro das condicionalidades do Bolsa Família.

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Vacinação para público-alvo

O secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, destacou a importância da vacinação e fez um apelo para que as pessoas que fazem parte do público-alvo procurem os serviços de saúde. Segundo ele, a pasta tem trabalhado para facilitar o acesso da população à vacina, com equipes mobilizadas e estratégias que aproximam a imunização dos cidadãos.

"No entanto, precisamos que as pessoas que integram os grupos prioritários compareçam às unidades de saúde. A vacina é segura, eficaz e fundamental para prevenir casos graves, internações e óbitos, principalmente neste período de inverno e de grande circulação de pessoas devido aos festejos juninos que se aproximam”, afirmou.

Além disso, a SMS lembra que a gripe pode evoluir para quadros mais graves. Por isso, a recomendação é que quem ainda não se vacinou procure a unidade de saúde mais próxima e garanta sua proteção. A oferta do imunizante seguirá em toda a rede municipal para os públicos elegíveis, de segunda a sexta-feira.

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Baixa vacinação pressiona rede de urgência na Bahia

Para além da preocupação municipal, a Bahia tem enfrentado baixa procura na vacinação. Em entrevista ao portal A TARDE, nesta sexta-feira, 29, a secretária da Saúde da Bahia (Sesab), Roberta Santana, chamou atenção para o tensionamento da rede de urgência e emergência provocado pelo aumento de casos de Influenza em crianças em Salvador e na Região Metropolitana.

Ela afirmou que apenas 32% da população baiana dos grupos prioritários, como idosos, gestantes e crianças, está vacinada contra a gripe, e que a aproximação do inverno aumenta a preocupação.

“Existe um tensionamento na rede de urgência e emergência, com crianças aguardando leitos de UTI. Temos ampliado a rede, disponibilizando mais de 100 leitos de UTI em Salvador, mas ainda não conseguimos dar conta diante da baixa cobertura vacinal”, afirmou a secretária.

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Salvador Saúde vacinas

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