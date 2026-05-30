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OZIVY

Anvisa define preço de rival brasileira do Ozempic

Caneta foi anunciada nesta semana, após a liberação de órgão federal

Yuri Abreu
Por
Ozivy superou a última etapa regulatória necessária para estrear nas redes de farmácias do país
Ozivy superou a última etapa regulatória necessária para estrear nas redes de farmácias do país - Foto: Divulgação/EMS

A primeira semaglutida desenvolvida por uma farmacêutica brasileira, o Ozivy, fabricada pela EMS, superou a última etapa regulatória necessária para estrear nas redes de farmácias do país.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), oficializou o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) do produto.

O órgão regulador estabeleceu o teto financeiro do medicamento nacional no mesmo patamar do pioneiro Ozempic, fixando o limite básico em R$ 803,44 sem a incidência de impostos para a versão de entrada.

Rito obrigatório

A definição do teto tarifário cumpre um rito obrigatório previsto na legislação sanitária brasileira antes da distribuição de qualquer molécula no mercado varejista.

Em sua análise técnica, a CMED classificou o Ozivy na "categoria 4", dispositivo reservado para novas apresentações comerciais de princípios ativos que já possuem correlatos consolidados.

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A equivalência regulatória permite que o laboratório nacional dispute o mercado em igualdade de condições com as marcas estrangeiras Ozempic e Wegovy, ambas de propriedade da multinacional dinamarquesa Novo Nordisk.

Como será definido o valor final?

Embora o teto regulatório sem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) seja idêntico ao da concorrência, o valor final nas gôndolas flutuará de acordo com as alíquotas fiscais praticadas em cada unidade federativa.

Em São Paulo, onde o imposto sobre medicamentos é de 18%, o limite máximo de venda foi estipulado em R$ 1.314,37, enquanto no estado de Alagoas, com alíquota de 19%, o teto chega a R$ 1.330,60.

Para as canetas de maior capacidade, contendo 3 ml da substância, a CMED determinou o preço máximo de tabela em R$ 1.399,72 antes da aplicação dos tributos estaduais.

Barreira contra abusos

A direção da EMS ressaltou, contudo, que o teto estabelecido pela agência funciona apenas como uma barreira legal contra abusos e que a política comercial da empresa será agressiva para ampliar o acesso ao tratamento de controle do diabetes tipo 2 e obesidade.

A farmacêutica nacional assumiu o compromisso público de lançar o Ozivy com valores 30% inferiores aos praticados atualmente pela marca de referência.

Tomando como base as canetas de menor dosagem da concorrência, habitualmente comercializadas no varejo por cerca de R$ 900, a expectativa do mercado farmacêutico é que o produto nacional chegue ao consumidor final custando em torno de R$ 630.

Quais versões do Ozivy serão comercializadas?

A EMS está autorizada a produzir quatro apresentações do medicamento, todas com solução injetável de 1,34 mg/ml:

  • Cartucho de 1,5 ml com caneta aplicadora;
  • Dois cartuchos de 1,5 ml;
  • Cartucho de 3 ml;
  • Dois cartuchos de 3 ml.
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anvisa Ozempic Ozivy

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