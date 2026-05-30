Brasil registra caso suspeito de ebola em paciente internado em estado grave

Um homem de 37 anos é investigado por suspeita de infecção pelo vírus ebola em São Paulo. Natural da República Democrática do Congo, ele apresentou sintomas compatíveis com a doença após uma viagem recente ao país africano, onde o vírus ainda circula.

O paciente está internado em estado grave e isolado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Até o momento, não há confirmação laboratorial da doença, e o caso é tratado pelas autoridades de saúde como uma investigação preventiva e suspeita.

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O quadro clínico apresentado pelo paciente também pode ser compatível com outras doenças febris, como a malária. Por isso, exames laboratoriais estão sendo realizados para identificar ou descartar diferentes enfermidades, além de análises específicas para detectar a presença do vírus ebola. O processo de confirmação pode levar até duas semanas.

Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo informou neste sábado, 30, que acompanha o caso por meio da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) e do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE-SP).

Ebola

A ebola é transmitida pelo contato direto com sangue, secreções e outros fluidos corporais de pessoas infectadas que apresentem sintomas. A transmissão ocorre apenas durante a fase sintomática da doença.

Recentemente, o Centro de Vigilância Epidemiológica divulgou orientações atualizadas para os serviços de saúde sobre o surto da cepa Bundibugyo do vírus ebola. Entre as recomendações está a adoção imediata de medidas de isolamento em casos suspeitos.

Segundo a Secretaria da Saúde, qualquer suspeita da doença em território paulista deve ser comunicada imediatamente aos órgãos municipais de vigilância epidemiológica e ao CVE.

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional

A doença ganhou atenção mundial em 2014, quando foi classificada como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. Naquele período, houve registros de casos suspeitos em São Paulo, mas não foram confirmadas transmissões locais do vírus na América do Sul.

Os sintomas mais frequentes incluem:

febre alta;

dores musculares;

dor de cabeça intensa;

cansaço;

náuseas;

vômitos;

diarreia;

dor abdominal.

As autoridades sanitárias reforçam que o principal risco de contágio está relacionado ao contato com fluidos corporais de pacientes infectados, especialmente nos estágios mais avançados da enfermidade.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que o atual surto registrado na República Democrática do Congo e em Uganda contabiliza 134 casos confirmados e 18 mortes. Outros 906 casos suspeitos e 223 óbitos seguem sob investigação.