PREVISÃO DO TEMPO
Salvador soma 34 ocorrências com chuvas deste sábado; veja previsão
A atuação de frente fria mantém condições de chuva e rajadas de vento pelo menos até segunda-feira
Salvador registrou 34 ocorrências ligadas às chuvas até às 19h30 deste sábado, 30, segundo dados disponíveis no boletim da Defesa Civil (Codesal). A atuação de frente fria mantém condições de chuva e rajadas de vento pelo menos até o fim do dia de segunda-feira, 1º.
De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da pasta (Cemadec), nas últimas 12 horas foram registrados acumulados em torno de 40,0 mm. O destaque vai para as seguintes localidades:
- Brotas: 39,2 mm;
- Barris: 38,4 mm;
- Chapada do Rio Vermelho: 37,0 mm.
Também foram observadas rajadas de vento de 45,4 km/h, na região de Canabrava. A atuação da frente fria continuará mantendo o tempo instável nos próximos dias, com ocorrência de chuvas moderadas, por vezes fortes, acompanhadas por rajadas de vento.
Leia Também:
Veja ocorrências registradas por região:
- Alagamento de imóvel: Cabula/Tancredo Neves (1);
- Ameaça de desabamento: Centro/Brotas (1), Subúrbio/Ilhas (1), Cidade Baixa (1), Barra/Pituba (1), Liberdade (3), Cabula/Tancredo Neves (3) e Pau da Lima (3);
- Ameaça de deslizamento: Centro/Brotas (1), Liberdade (3), Cabula/Tancredo Neves (2) e Pau da Lima (1);
- Árvore caída: Cajazeiras (1), Cabula/Tancredo Neves (1), Pau da Lima (1);
- Avaliação de imóvel alagado: Pau da Lima (4);
- Destelhamento: Centro/Brotas (1);
- Infiltração: Subúrbio/Ilhas (1), Liberdade (1);
- Orientação técnica: Cabula/Tancredo Neves (4).
Previsão do tempo para domingo
Segundo a Codesal, no domingo, 31, a previsão do tempo é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por rajadas de vento intensas, a qualquer hora do dia, devido a continuidade da frente fria.