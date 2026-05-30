Salvador soma 34 ocorrências com chuvas deste sábado; veja previsão

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Salvador registrou 34 ocorrências ligadas às chuvas até às 19h30 deste sábado, 30, segundo dados disponíveis no boletim da Defesa Civil (Codesal). A atuação de frente fria mantém condições de chuva e rajadas de vento pelo menos até o fim do dia de segunda-feira, 1º.

De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da pasta (Cemadec), nas últimas 12 horas foram registrados acumulados em torno de 40,0 mm. O destaque vai para as seguintes localidades:

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Brotas: 39,2 mm;

Barris: 38,4 mm;

Chapada do Rio Vermelho: 37,0 mm.

Também foram observadas rajadas de vento de 45,4 km/h, na região de Canabrava. A atuação da frente fria continuará mantendo o tempo instável nos próximos dias, com ocorrência de chuvas moderadas, por vezes fortes, acompanhadas por rajadas de vento.

Veja ocorrências registradas por região:

Alagamento de imóvel: Cabula/Tancredo Neves (1);

Cabula/Tancredo Neves (1); Ameaça de desabamento: Centro/Brotas (1), Subúrbio/Ilhas (1), Cidade Baixa (1), Barra/Pituba (1), Liberdade (3), Cabula/Tancredo Neves (3) e Pau da Lima (3);

Centro/Brotas (1), Subúrbio/Ilhas (1), Cidade Baixa (1), Barra/Pituba (1), Liberdade (3), Cabula/Tancredo Neves (3) e Pau da Lima (3); Ameaça de deslizamento: Centro/Brotas (1), Liberdade (3), Cabula/Tancredo Neves (2) e Pau da Lima (1);

Centro/Brotas (1), Liberdade (3), Cabula/Tancredo Neves (2) e Pau da Lima (1); Árvore caída: Cajazeiras (1), Cabula/Tancredo Neves (1), Pau da Lima (1);

Cajazeiras (1), Cabula/Tancredo Neves (1), Pau da Lima (1); Avaliação de imóvel alagado: Pau da Lima (4);

Pau da Lima (4); Destelhamento: Centro/Brotas (1);

Centro/Brotas (1); Infiltração: Subúrbio/Ilhas (1), Liberdade (1);

Subúrbio/Ilhas (1), Liberdade (1); Orientação técnica: Cabula/Tancredo Neves (4).

Previsão do tempo para domingo

Segundo a Codesal, no domingo, 31, a previsão do tempo é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por rajadas de vento intensas, a qualquer hora do dia, devido a continuidade da frente fria.