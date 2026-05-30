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SALVADOR

Ex-prefeito de Salvador, Virgildásio de Senna morre aos 102 anos

Ele foi gestor da capital baiana entre 1963 e 1964, mas foi afastado pela ditadura militar

Yuri Abreu
Por
Ex-prefeito de Salvador, Virgildásio de Senna
Ex-prefeito de Salvador, Virgildásio de Senna - Foto: Reprodução

O ex-prefeito de Salvador, Virgildásio de Senna, morreu neste sábado, 30, aos 102 anos. Segundo a família, que confirmou o óbito, ele está sendo sepultado no Cemitério do Campo Santo, no bairro da Federação.

Senna foi chefe do Executivo soteropolitano entre 1963 e 1964, quando teve o mandato interrompido pela ditadura militar. Ele ainda chegou a ser deputado federal por dois mandatos consecutivos, entre 1º de fevereiro de 1983 e 31 de janeiro de 1991.

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Natural de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo baiano, ele se formou engenheiro pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Na política, foi filiado aos seguintes partidos: PTB (atual PRD), MDB e PSDB.

Já no funcionalismo público, atuou no Serviço de Obras da Secretaria da Educação da Bahia entre 1948 e 1951; como superintendente de Urbanização da Capital, em Salvador (1959); e secretário municipal de Viação e Obras Públicas do prefeito Heitor Dias Pereira (1959-1961).

Vereador e sobrinho lamenta

Em nota publicada em seu perfil nas redes sociais, o vereador de Salvador, Téo Senna (PSDB), lamentou a morte do tio. Ele destacou "a trajetória marcada pela retidão de caráter, competência administrativa e dedicação à nossa cidade e ao nosso país".

"Sua vida atravessou gerações inspirando homens e mulheres da vida pública a exercerem seus mandatos com equilíbrio, firmeza, lucidez e respeito às pessoas. Que Deus o receba em Sua infinita misericórdia. Seu exemplo permanecerá vivo na memória de Salvador e na história da Bahia", acrescentou Téo Senna.

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Tags

ditadura militar prefeiro Salvador Virgildásio de Senna

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