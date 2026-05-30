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Tela Brasil: Margareth Menezes critica 'produtoras de mentira' em lançamento
Declaração foi interpretada como uma referência à produtora de filme sobre Bolsonaro
Durante o lançamento da plataforma Tela Brasil, neste sábado, 30, no Rio de Janeiro, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, afirmou que o streaming gratuito não precisa de "produtora de mentira".
A declaração foi interpretada como uma referência à Go Up Entertainment, responsável pela produção do filme Dark Horse, que retrata a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
"Conto com essa equipe maravilhosa do Ministério da Cultura, todo mundo comprometido em fazer com que as políticas culturais cheguem a todo lugar e fortaleçam o nosso setor [...] A gente não precisa inventar produtora de mentira para ser o que a gente é", declarou a ministra.
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Polêmica envolvendo Dark Horse
O filme Dark Horse está no centro de uma série de controvérsias políticas, trabalhistas e judiciais relacionadas à sua produção.
A cinebiografia de Bolsonaro gerou debate público devido a suspeitas sobre o uso de recursos, denúncias trabalhistas e questionamentos sobre o conteúdo do roteiro.
Entre os principais pontos de discussão está a investigação conduzida pela Agência Nacional do Cinema (Ancine). O órgão apura possíveis irregularidades na produção, uma vez que a Go Up Entertainment não possui filmes lançados em seu histórico. Caso sejam comprovadas falhas na prestação de contas, a produtora poderá ser multada em até R$ 100 mil.