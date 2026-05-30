3 séries novas e curtas da Netflix para maratonar neste fim de semana

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Finalmente chegou o fim de semana, e nada melhor do que aproveitar o tempo livre para mergulhar em boas histórias sem precisar passar semanas acompanhando uma única produção.

Entre estreias, novidades e sucessos do momento, a Netflix continua sendo um dos principais destinos para quem procura algo novo para assistir.

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Mas, com tantas opções chegando ao catálogo praticamente todos os dias, escolher a próxima maratona pode se transformar em uma tarefa mais complicada do que parece.

A enorme variedade de gêneros, temas e lançamentos faz com que muitos assinantes passem mais tempo procurando do que assistindo.



Nesse cenário, uma boa curadoria faz toda a diferença. Encontrar séries que já conquistaram o público e vêm recebendo destaque na plataforma pode ser o caminho ideal para quem quer evitar arrependimentos e aproveitar melhor o fim de semana.

Outro ponto que chama atenção é o formato enxuto dessas produções. Com poucos episódios e histórias que avançam rapidamente, elas são perfeitas para quem pretende concluir a maratona em poucos dias.

Todas as séries desta lista foram lançadas recentemente, já estão no TOP 10 produções mais assistidas da Netflix e vêm chamando a atenção dos assinantes. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma seleção com ótimas opções para começar agora mesmo.

3 séries da Netflix para ver AGORA

Nêmesis

Cena de Nêmesis - Foto: Divulgação

Misturando suspense policial, drama familiar e tensão psicológica, Nêmesis acompanha uma intensa disputa entre o detetive Isaiah Stiles e o criminoso Coltrane Wilder.

Ambientada em Los Angeles, a trama coloca frente a frente dois homens que, apesar de estarem em lados opostos da lei, compartilham conflitos e obsessões semelhantes.



Enquanto Stiles persegue o responsável por uma sequência de roubos milionários, Wilder tenta deixar para trás um passado marcado pela violência e proteger a própria família. O resultado é um thriller eletrizante que mantém o suspense até os momentos finais.

Futuro Deserto

Cena de Futuro Deserto - Foto: Divulgação

Em um futuro próximo, a empresa FUZHIPIN testa seus ANBIs, androides quase indistinguíveis dos seres humanos, por meio de um programa especial que os integra à rotina de famílias reais.

É nesse contexto que Alex se muda para o sul do México com seus dois filhos e María, uma androide criada por sua falecida esposa para ocupar o papel de mãe.



A situação se complica quando María passa a demonstrar emoções inesperadas e enfrenta a rejeição da comunidade local. Com uma abordagem sensível e reflexiva, a série utiliza a ficção científica para discutir identidade, pertencimento e os limites entre humanidade e tecnologia.

The Boroughs

Cena de The Boroughs - Foto: Divulgação

Em uma aparentemente tranquila comunidade de repouso localizada no deserto do Novo México, um grupo improvável de moradores precisa enfrentar uma ameaça extraterrestre que coloca suas vidas em risco. O detalhe é que o inimigo pretende roubar justamente aquilo que eles têm cada vez menos: o tempo.



Produzida pelos irmãos Duffer, criadores do fenômeno Stranger Things, a série aposta em personagens carismáticos e em uma dinâmica diferente das tradicionais aventuras de ficção científica.

Entre momentos de humor, tensão e emoção, a produção entrega uma jornada envolvente protagonizada por heróis tão improváveis quanto cativantes.