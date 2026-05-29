Só 6 episódios: a série da Netflix com grande elenco ideal para sexta

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A sexta-feira finalmente chegou e, junto com ela, cresce a busca por uma série envolvente para começar e terminar ainda no fim de semana.

Para quem gosta de suspense político, investigação policial e histórias cheias de conspirações, Dia Zero aparece como uma das opções mais intensas disponíveis atualmente na Netflix.

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Com apenas seis episódios e um grande elenco liderado por Robert De Niro, Angela Bassett, Lizzy Caplan e Jesse Plemons, a produção aposta em uma narrativa acelerada sobre ataques cibernéticos, manipulação política e paranoia coletiva, tudo em um formato enxuto ideal para maratonar.



Robert De Niro lidera trama cheia de tensão

A série acompanha George Mullen, ex-presidente dos Estados Unidos interpretado por Robert De Niro, que deixa a aposentadoria após um ataque cibernético devastador provocar milhares de mortes e mergulhar o país em caos.

Convocado pela presidente Evelyn Mitchell, personagem de Angela Bassett, ele assume o comando de uma comissão federal criada para investigar os responsáveis pelo atentado. O grupo recebe poderes excepcionais de investigação, aumentando ainda mais a tensão política ao redor do caso.

Enquanto tenta evitar novos ataques, Mullen também enfrenta problemas pessoais e sinais de um possível declínio cognitivo, situação que ameaça comprometer decisões importantes durante a crise.

Série mistura conspiração, política e paranoia

A narrativa mergulha em um cenário marcado por fake news, interesses ocultos e disputas envolvendo figuras da política, da tecnologia e do mercado financeiro. A série explora como a desinformação e o medo coletivo podem ser usados como ferramentas de manipulação.

Em meio à investigação, surgem suspeitas envolvendo agentes duplos, oligarcas da tecnologia e influenciadores extremistas que alimentam teorias conspiratórias. O clima constante de urgência lembra produções clássicas do gênero político e mantém a tensão elevada durante toda a temporada.

A própria expressão "dia zero” faz referência a vulnerabilidades digitais exploradas antes que sistemas consigam reagir, conceito usado como ponto de partida para a crise central da trama.

Grande elenco é um dos principais destaques

Além de marcar o primeiro papel principal de Robert De Niro em uma série de streaming, a produção chama atenção pelo elenco recheado de nomes conhecidos.

Jesse Plemons interpreta o assessor Roger Carlson, enquanto Lizzy Caplan vive Alexandra Mullen, filha do ex-presidente. Connie Britton, Joan Allen, Dan Stevens e Angela Bassett também ajudam a ampliar o peso dramático da história.

Mesmo com um roteiro que utiliza elementos tradicionais do gênero, as atuações acabam sustentando o ritmo da produção e elevando os momentos mais tensos da narrativa.

Produção foi sucesso e depois acabou esquecida

Quando chegou à Netflix, a série rapidamente se tornou uma das mais assistidas da plataforma. Porém, o lançamento de novas produções fez com que ela acabasse perdendo espaço nas conversas recentes.

Ainda assim, a combinação entre suspense político, investigação criminal e conspirações globais continua atraindo espectadores que procuram histórias rápidas e intensas para maratonar. No IMDb, a produção mantém nota 7/10.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem procura uma série envolvente e com grandes atuações.

O formato curto, o clima constante de tensão e a presença de um elenco estrelado transformam a produção em uma ótima escolha para quem gosta de thrillers políticos cheios de mistério e conspirações.