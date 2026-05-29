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Só 6 episódios: a série da Netflix com grande elenco ideal para sexta
Produção com Robert De Niro mistura suspense político e conspirações em trama ideal para maratonar
A sexta-feira finalmente chegou e, junto com ela, cresce a busca por uma série envolvente para começar e terminar ainda no fim de semana.
Para quem gosta de suspense político, investigação policial e histórias cheias de conspirações, Dia Zero aparece como uma das opções mais intensas disponíveis atualmente na Netflix.
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Com apenas seis episódios e um grande elenco liderado por Robert De Niro, Angela Bassett, Lizzy Caplan e Jesse Plemons, a produção aposta em uma narrativa acelerada sobre ataques cibernéticos, manipulação política e paranoia coletiva, tudo em um formato enxuto ideal para maratonar.
Robert De Niro lidera trama cheia de tensão
A série acompanha George Mullen, ex-presidente dos Estados Unidos interpretado por Robert De Niro, que deixa a aposentadoria após um ataque cibernético devastador provocar milhares de mortes e mergulhar o país em caos.
Convocado pela presidente Evelyn Mitchell, personagem de Angela Bassett, ele assume o comando de uma comissão federal criada para investigar os responsáveis pelo atentado. O grupo recebe poderes excepcionais de investigação, aumentando ainda mais a tensão política ao redor do caso.
Enquanto tenta evitar novos ataques, Mullen também enfrenta problemas pessoais e sinais de um possível declínio cognitivo, situação que ameaça comprometer decisões importantes durante a crise.
Série mistura conspiração, política e paranoia
A narrativa mergulha em um cenário marcado por fake news, interesses ocultos e disputas envolvendo figuras da política, da tecnologia e do mercado financeiro. A série explora como a desinformação e o medo coletivo podem ser usados como ferramentas de manipulação.
Em meio à investigação, surgem suspeitas envolvendo agentes duplos, oligarcas da tecnologia e influenciadores extremistas que alimentam teorias conspiratórias. O clima constante de urgência lembra produções clássicas do gênero político e mantém a tensão elevada durante toda a temporada.
A própria expressão "dia zero” faz referência a vulnerabilidades digitais exploradas antes que sistemas consigam reagir, conceito usado como ponto de partida para a crise central da trama.
Grande elenco é um dos principais destaques
Além de marcar o primeiro papel principal de Robert De Niro em uma série de streaming, a produção chama atenção pelo elenco recheado de nomes conhecidos.
Jesse Plemons interpreta o assessor Roger Carlson, enquanto Lizzy Caplan vive Alexandra Mullen, filha do ex-presidente. Connie Britton, Joan Allen, Dan Stevens e Angela Bassett também ajudam a ampliar o peso dramático da história.
Mesmo com um roteiro que utiliza elementos tradicionais do gênero, as atuações acabam sustentando o ritmo da produção e elevando os momentos mais tensos da narrativa.
Produção foi sucesso e depois acabou esquecida
Quando chegou à Netflix, a série rapidamente se tornou uma das mais assistidas da plataforma. Porém, o lançamento de novas produções fez com que ela acabasse perdendo espaço nas conversas recentes.
Ainda assim, a combinação entre suspense político, investigação criminal e conspirações globais continua atraindo espectadores que procuram histórias rápidas e intensas para maratonar. No IMDb, a produção mantém nota 7/10.
Vale a pena?
Sim, principalmente para quem procura uma série envolvente e com grandes atuações.
O formato curto, o clima constante de tensão e a presença de um elenco estrelado transformam a produção em uma ótima escolha para quem gosta de thrillers políticos cheios de mistério e conspirações.